Ian Kershaw: "Qui sait ce qui se passerait si Poutine disparaissait?"...

Historien britannique spécialiste de l'Allemagne nazie et auteur d'une imposante biographie d'Adolf Hitler qui fait autorité, Ian Kershaw passe en revue dans Personnality and Power*, son dernier livre, les principaux leaders du XXᵉ siècle, de Staline à Helmut Kohl, de Hitler à de Gaulle en passant par Thatcher et Gorbatchev, analysant au passage leurs rapports au pouvoir et à l'Histoire. Étaient-ils modelés par leur temps, ou est-ce plutôt leur action qui a façonné l'époque? Et qu'en est-il des liens qu'entretiennent avec le pouvoir et l'Histoire, les leaders contemporains des grandes puissances?