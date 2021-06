Il faut investir davantage dans la santé du télétravailleur

Les pouvoirs publics devraient aider les entreprises qui investissent dans le télétravail en prêtant attention à trois piliers : la santé, l’environnement et l’aspect local.

Les chiffres ne mentent pas. Le télétravail est l’une des mesures qui ont donné les meilleurs résultats l’année dernière pour faire baisser la courbe des contaminations. Mais des études récentes menées par diverses organisations académiques et commerciales révèlent que le télétravail sera également plus courant à l’ère post-corona.

Microsoft, par exemple, a récemment publié les résultats d’une étude qui montre que le «travail hybride», c’est-à-dire le travail flexible à domicile et au bureau, est non seulement là pour rester, mais entraîne aussi de nombreux défis.

Il est donc très important, pour notre société, d’investir dans des solutions durables pour le télétravail. Mais ceci est plus facile à dire qu’à faire. Nous avons tous remarqué qu’il ne suffit pas de disposer d’une connexion internet et d’un ordinateur portable.

En tant qu’entrepreneur et manager responsable, vous devez aussi veiller au bien-être mental et physique de vos collaborateurs. Regarder l’écran d’un ordinateur portable toute la journée tout en étant mal assis sur une chaise de cuisine est le meilleur moyen pour se retrouver rapidement chez le médecin ou à la clinique du dos.

Les pouvoirs publics en appui

Mais c’est là que le bât blesse. Beaucoup d’entreprises ont déjà dû supporter de nombreuses conséquences négatives du Covid-19, notamment une augmentation des coûts et une baisse des revenus. Par les biais d’une politique appropriée, les pouvoirs publics peuvent ici aussi prendre leurs responsabilités en soutenant davantage les grandes et petites entreprises dans le déploiement d’initiatives visant à rendre le lieu de télétravail aussi efficace et agréable que possible.

Les pouvoirs publics pourraient recourir à des avantages fiscaux ou des primes pour les entreprises qui investissent dans des solutions favorisant le télétravail.

Les pouvoirs publics pourraient recourir à des avantages fiscaux ou des primes pour les entreprises qui investissent dans des solutions favorisant le télétravail. Par exemple pour mieux équiper le lieu de télétravail ou pour mieux préserver la santé du collaborateur qui travaille à domicile.

En prenant ces mesures, les pouvoirs publics devraient toujours prêter attention à trois piliers : la santé, l’environnement et l’aspect local. Grâce à une collaboration spécifique avec des commerces et des fabricants locaux, le collaborateur pourrait, par exemple, uniquement commander un siège de bureau ergonomique (ou une table de travail, etc.) auprès de commerçants locaux. Et seuls les commerçants qui produisent (ou font produire) des sièges respectueux de l’environnement ou qui utilisent au moins des procédures de recyclage écologique seraient éligibles.

Mais la santé passe aussi par une alimentation saine. Combien d’entreprises ne proposent pas chaque semaine (gratuitement) une corbeille de fruits frais ou n’offrent pas à leurs collaborateurs l’occasion de boire à tout moment de l’eau fraîche ? Pourquoi cette possibilité ne pourrait-elle pas être offerte sur le lieu de télétravail, là où la tentation des friandises est probablement encore plus grande... Ici aussi, les pouvoirs publics peuvent parfaitement intervenir pour aider les entreprises locales qui souhaitent encourager les gens à vivre et à manger plus sainement.

Cercle vertueux

En combinant ces trois piliers, on pourrait véritablement parler d’un cercle vertueux ou d’une situation gagnant-gagnant. Un meilleur lieu de télétravail et des collaborateurs en meilleure santé garantissent avant tout une meilleure productivité.

Un meilleur lieu de télétravail et des collaborateurs en meilleure santé garantissent avant tout une meilleure productivité.

Mais c’est aussi un stimulant pour l’économie locale qui bénéficie ainsi d’un soutien supplémentaire et est encouragée à investir dans le bien-être de ses collaborateurs et dans des solutions respectueuses de l’environnement.

La hausse de l’économie (locale) et de la compétitivité de nos entreprises contribuent, à leur tour, à l’emploi et au trésor public. Mais l’environnement aussi, notre troisième pilier, en profite : moins de navetteurs signifie moins de pollution, et plus de solutions écologiques signifie moins de pression sur notre environnement.

Une chose est sûre : en tant que pouvoirs publics, en investissant davantage dans nos collaborateurs dans une optique d’achats locaux, vous soutenez de manière ciblée et durable l’économie locale qui en a cruellement besoin, surtout en ce moment.