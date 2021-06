Izzeldin Abuelaish: "La violence, mais surtout la haine, sont des maladies comme l’est le Covid-19"

Né dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, Izzeldin Abuelaish a perdu trois de ses filles et une nièce dans l’opération " Plomb durci " en janvier 2009. Malgré la tragédie, ce gynécologue et obstétricien continue de militer pour la réconciliation israélo-palestinienne. A travers sa fondation, il œuvre aussi en faveur de l’éducation des jeunes filles au Moyen-Orient. Un combat pacifiste qui lui a valu d’être nommé cinq fois au Prix Nobel de La Paix. C’est au Théâtre de Poche, où est jouée " Je ne haïrai pas " - pièce adaptée de son ouvrage éponyme - que nous l’avons rencontré.

La pièce s’ouvre sur les images percutantes de votre douleur et votre détresse, filmées le jour où vous avez perdu vos trois filles et votre nièce. Etiez-vous préparé à les revoir?

Je connais ces images mais quand j’ai vu que la pièce commençait par la tragédie, j’ai trouvé cela très choquant. En même temps, il y avait une certaine résonnance avec ce qui se passe aujourd’hui, puisqu’en mai dernier nous avons subi une incursion israélienne.

Depuis la tragédie à laquelle j’ai été confronté en 2009, il y a eu d’autres agressions contre Gaza et le peuple palestinien continue de souffrir. Donc non seulement la blessure est toujours ouverte mais c’est comme si vous jetiez du sel sur la plaie.

Pourtant, ce n’est pas de ma tragédie dont il est question aujourd’hui mais de celle que vivent au quotidien les Palestiniens, des atrocités du régime colonial et de l’occupation. Je me bats aussi pour que tout le monde sache que Bessan, Mayar, Aya et Noor, ma nièce, étaient des filles et des jeunes femmes innocentes, pleines d’énergie, de rêves, de sagesse et de talent. Non seulement elles étaient innocentes mais elles étaient aussi des porte-drapeaux de la paix. Je ne demande pas la vengeance mais des excuses. Que les responsables comparaissent devant un tribunal, qu’ils assument la responsabilité de ce qui s’est passé, et qu’ils arrêtent de commettre les mêmes atrocités encore et encore.

L’éducation des filles est devenue l’un de vos chevaux de bataille. Dans votre ouvrage, vous écrivez que l’"une des façons de faire évoluer le statu quo est de se tourner vers les femmes"…

Je crois pleinement en l’éradication de la guerre mais ce n’est pas mon accomplissement. Je n’ai pas voulu ce qui est arrivé et j’en ai payé le prix. Ma mère, ma femme et mes filles ont beaucoup souffert pour pouvoir s’instruire et être éduquées ou parce qu’elles croyaient en moi. Elles ont parié sur un capital énorme. C’est pourquoi je crois que les femmes peuvent être les sauveteuses du monde.

Les hommes et les femmes ne doivent pas se combattre mais se soutenir car nous sommes différents mais complémentaires. Nous avons besoin d’elles car elles donnent la vie et elles nous nourrissent. Je ne parle pas seulement du lait maternel mais de l’amour, de la passion, de la gentillesse. Elles se sacrifient en permanence et sont celles qui apportent l’harmonie dans les relations.

Si vous vous rendez dans n’importe quel pays et que vous voulez connaître le niveau de développement, ne demandez pas quel est le PIB ou la puissance militaire mais le niveau d’éducation des jeunes filles et le rôle des femmes dans les décisions de ce pays. C’est la raison pour laquelle je pense que grâce à l’éducation, on peut leur donner un meilleur rôle et de meilleures opportunités. Nous avons tout à gagner à soutenir les femmes.

La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur des crimes présumés dans les territoires palestiniens. Qu’attendez-vous de cette juridiction?

C’est une bonne chose car nous devons tous être responsables. Si vous conduisez une voiture et que vous grillez un feu rouge, vous écoperez d’une amende. Ça permet aux gens d’apprendre à ne plus commettre d’erreurs et à ne pas se sentir intouchables. De la même façon, si un Etat refuse d’appliquer les règles, il s’expose à des sanctions.

Les actes d'Israël, qui continue à violer les règles, doivent être évalués par la Cour pénale internationale. Sans quoi les autres pays pourraient être tentés de faire la même chose et ce serait la jungle. Et qui veut vivre dans la jungle?

Naftali Bennett a mis Benjamin Netanyahou hors-jeu en formant une coalition qui va de la droite à la gauche, avec l’appui d’un parti arabe. Voyez-vous dans cette configuration inédite l’espoir de renouer le dialogue sur la question palestinienne ou une simple compilation d’intérêts particuliers?

Ce ne sont que des intérêts personnels. Comme vous le savez, la carte politique d’Israël se déplace vers la droite. Cette nouvelle coalition, c’est un peu comme un mariage entre catholiques, protestants et orthodoxes. Ça ne peut pas fonctionner.

Le seul point positif, c’est que Netanyahou pensait qu’il serait toujours au pouvoir alors qu’aujourd’hui il est "out". Ça montre que toutes les choses ont une fin. Maintenant. Où en est-on ? On a changé le gouvernement Netanyahou par le gouvernement Bennett… Mais quelle est la différence entre eux ? Ils sont de l’aile droite et se soutiennent mutuellement. C’est un peu comme si on changeait des euros en dollars. La valeur reste la même. Ce n’est pas une question d’individus mais de politique, qu’il faut changer radicalement.

Quant à cette coalition, elle est bien trop fragile pour tenir. Elle n’est motivée que par des intérêts individuels et la volonté commune de battre Netanyahou. Voyez ce qui s’est passé lors de la dernière Marche des drapeaux à la mosquée al-Aqsa il y a quelques jours (NDLR : Il montre une vidéo sur laquelle de jeunes Israéliens crient « mort aux Arabes »). C’est ce à quoi on peut s’attendre : de l’antimusulman, de l’anti-Palestinien.

Joe Biden était en Belgique il y a quelques jours. Le Président américain est ouvertement pro-israélien mais pourrait-il être un meilleur médiateur que ses prédécesseurs?

Il ne s’agit pas de l’Amérique. Le monde n’est pas l’Amérique. Nous avons les Nations Unies, nous avons l’Union européenne, et ces organes de pouvoir s’intéressent au Moyen-Orient et à la stabilité du monde. Tout ce que nous demandons, c’est que les conventions internationales et les droits humains soient mis en œuvre. La communauté internationale doit agir, sans quoi on en restera au statu quo.

Vous avez déclaré que la haine et la violence sont des menaces pour la santé humaine et la stabilité mondiale, que la haine est une maladie contagieuse… C’est le médecin qui parle?

Pour moi, la violence, mais surtout la haine, sont des maladies comme l’est le Covid-19. Ça apparait à un endroit et ça se répand dans le monde entier. La haine mène à la violence et la violence mène à la haine. La peur aussi mène à la violence. En fait, tout est lié. Et qu’obtenons-nous au final: le racisme, le suprémacisme, la discrimination… autant de maladies sociales. On assiste à cela partout dans le monde, aux États-Unis comme en Europe. Partout il y a des antimusulmans, des antisémites, des antis, antis, antis…

Au Canada où vous vivez aujourd’hui, un attentat a récemment coûté la vie à quatre membres d’une famille musulmane… Que vous inspire cet acte de haine?

Nous vivons partout dans la peur. Ces événements sont les conséquences des discours tenus par certains leaders politiques qui servent leurs propres intérêts. En Europe aussi, des leaders et des groupes politiques, dont je ne mentionnerai pas les noms, incitent à la haine contre les musulmans.

Comment stopper l’extrémisme?

Comment sommes-nous en train de vaincre le Covid? Le monde entier a collaboré! Nous avons diagnostiqué le problème, nous avons cherché d’où il venait et comment il s’était répandu. Il faut procéder de la même façon pour la haine. Une fois que vous avez diagnostiqué un problème, il vous suffit de prendre les mesures qui mettront fin à la maladie.

Comment parvenez-vous à rester optimiste?