Jacques Séguéla: "Les débats sont partout, mais ils sont devenus cacophoniques et inaudibles"

Avec des parents et des grands-parents médecins, Jacques Séguéla semblait promis à une carrière dans le milieu médical. Mais, à 23 ans, il décide de faire le tour du monde en 2CV. Sa vie change. Il comprend que son avenir se trouve dans le domaine de la créativité et il se passionne pour la publicité. Figure incontournable du marketing publicitaire et politique, il raconte sa vie dans un nouveau livre*.