Jusqu’où pousser le contrôle individuel lorsque l’intérêt collectif est en jeu ?

Le recours à des outils de surveillance et de traçabilité est justifiable. C'est déjà le cas dans le secteur financier, en matière de lutte contre le terrorisme et demain, sans doute, à l'égard de l'environnement. Mais, dans des démocraties qui cherchent à préserver leurs valeurs, cela ne peut pas se faire à n’importe quelles conditions.

Le pass sanitaire n’est qu’un volet de plus d’une traçabilité citoyenne bien plus généralisé.

Dans ce cadre, le contrôle sanitaire sous forme d’un pass n’est qu’un volet de plus d’une traçabilité citoyenne bien plus généralisé qui s’est progressivement mis en place avec le déploiement de l’outil digital.

De la finance au terrorisme en passant par l'écologie

La crise bancaire de 2008 a, ainsi, conduit à une traçabilité financière digitale généralisée dont les fondements sont à rechercher dans des décisions d’urgence prises dans le cadre des refinancements bancaires et, ultérieurement, justifiées par la lutte contre le blanchiment et l’évasion fiscale.

De la même manière, les attentats terroristes ont, dès 2001, justifié d’une mise en place d’ outils de surveillance des déplacements traçant, aujourd’hui, la quasi-totalité des mouvements citoyens. Mesures qui se sont étendues, après les attentats de 2015, à la surveillance de rue et à la reconnaissance faciale , ici encore sans réel débat parlementaire sur le fond et la proportionnalité desdites mesures.

De fait, la révolution digitale et les innovations technologiques du début du XXIe siècle offrent des outils tentants et efficaces pour la surveillance citoyenne. Et, dans un monde qui compte plus de sept milliards d’habitants, confronté à des enjeux d’équité, de solidarité et environnementaux, le recours à de tels outils est parfaitement justifiable. Mais, dans des démocraties qui cherchent à préserver leurs valeurs, pas à n’importe quelles conditions.