L’amère déconvenue des actionnaires de sociétés françaises

Le fisc belge fait une interprétation contestable d’une disposition qui prévoit que le précompte mobilier retenu sur des revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l’impôt des personnes physiques ni être remboursé.

Interprétation contestable

La thèse administrative repose en grande partie sur une interprétation contestable de l’article 313, al.2 du CIR. Cette disposition prévoit que le précompte mobilier retenu sur des revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l’impôt des personnes physiques ni être remboursé. Selon le fisc, il faudrait en déduire qu’il ne saurait être question, pour le contribuable qui a fait le choix du précompte mobilier libératoire (et qui n’a donc pas mentionné ses dividendes de source française dans sa déclaration IPP), de récupérer ultérieurement le précompte mobilier. Autrement dit: le choix du précompte mobilier libératoire est irrévocable et le précompte retenu est alors définitivement acquis par le Trésor.