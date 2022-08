L'Europe s'enfonce dans la précarité énergétique...

L'Europe est aujourd'hui beaucoup plus exposée au risque d'un effondrement économique que tout autre pays ou continent. La politique énergétique est en cause.

Ces derniers jours, les titres de la presse financière ne sont guère agréables à lire. Quelques exemples: Citibank prévoit que l'inflation au Royaume-Uni atteindra bientôt 18%. Au Royaume-Uni toujours, la facture énergétique d'un ménage moyen aura augmenté de 80% depuis avril dernier. En conséquence, les groupes de réflexion économique prévoient que certains Britanniques devront économiser sur leurs factures alimentaires et leurs dépenses de santé, ce qui entraînera une augmentation de la mortalité cet hiver...

En Belgique, comme on a pu le voir à la télévision, une retraitée fait face à une facture d'électricité qui a quadruplé et se demande comment elle pourra joindre les deux bouts cet hiver. Dans le monde de l'entreprise, les sociétés industrielles suffoquent sous des coûts énergétiques oppressants et les boulangeries ne voient pas comment elles pourront maintenir le prix du pain inchangé face à la montée en flèche des prix de l'électricité et du gaz. Qu'on se le dise, l'Europe croule sous ces factures énergétiques gigantesques.

Les autres pays ne sont pas forcément dans la même situation. La comparaison de nos prix de l'électricité avec ceux des États-Unis le prouve amplement. Les prix de gros de l'électricité aux États-Unis, en fonction de la région et de l'État, se situent entre 100 et 200 $/MWH, alors que le prix de gros de l'Allemagne est proche de 600 euros par MWH et celui de la France de près de 700 euros par MWH. Toujours en ce qui concerne les prix de l'électricité résidentielle, le prix moyen en Europe est environ trois fois supérieur à celui observé aux États-Unis.

Le fait que l'Allemagne ait été incroyablement naïve sur le plan géopolitique met aujourd'hui l'économie européenne dans une impasse.

Les raisons de cette différence de prix considérable sont le fait de l'Europe elle-même. L'Europe est supposée ne pas disposer de sources d'énergie propres, mais bien que des gisements de pétrole de schiste aient été découverts en France et en Pologne, l'Europe est réticente à forer pour exploiter ces réserves.

Au lieu de cela, chaque pays a poursuivi sa propre politique énergétique, ce qui a conduit à des situations très défavorables. La France a principalement misé son avenir énergétique sur le nucléaire. Mais aujourd'hui, près de la moitié des sites nucléaires sont en travaux de maintenance ou sont confrontés au fait que l'eau des rivières voisines est trop chaude pour refroidir ces réacteurs nucléaires, ce qui implique que la France est confrontée à une pénurie d'électricité.

L'Allemagne s'est vantée de son "Energiewende", ou tournant énergétique, visant à restructurer ses sources d'énergie pour en faire des sources à faible teneur en carbone et plus fiables. Ce faisant, elle s'est concentrée presque entièrement sur les énergies renouvelables et a fermé ses installations nucléaires.

Dans le même temps, elle a accru sa dépendance à l'égard de la Russie en ce qui concerne le gaz, par le biais de Nordstream 1 et du projet Nordstream 2, qui a été abandonné. Si personne ne peut reprocher aux Allemands de ne pas avoir prévu la guerre Russie-Ukraine, le fait d'avoir été incroyablement naïfs sur le plan géopolitique met aujourd'hui l'économie européenne dans une impasse.

Non seulement l'industrie allemande est confrontée à des prix du gaz qui ne sont plus compétitifs, car elle ne peut plus compter sur le gaz russe bon marché, mais elle exerce également une forte pression sur la croissance économique en Europe, du fait que "la locomotive allemande s'arrête".

Les décideurs européens ont négligé la règle sacrée que les investisseurs connaissent bien, à savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Pour parler franchement, les décideurs européens ont négligé la règle sacrée que les investisseurs connaissent bien, à savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification et la sécurité énergétiques ont été négligées.

Inutile de dire que cela aura un effet négatif sur les marchés. La hausse des prix de l'énergie et de l'électricité fera encore grimper l'inflation, ce qui obligera la BCE à agir plus énergiquement.

La perte de la dynamique économique et de notre avantage concurrentiel exerce également une pression sur la monnaie unique, qui est passée sous la parité avec le dollar. Un euro plus faible implique également que nous importerons davantage d'inflation, d'autant plus que les prix de l'énergie sont payés en dollars.

Les membres de la Bundesbank ont déjà indiqué qu'ils souhaitaient un euro plus fort pour contrer cet effet. Il est donc possible que les hausses de taux soient encore plus marquées. Un ralentissement de l'économie devrait, toutes choses étant égales par ailleurs, entraîner une baisse de la croissance des bénéfices, surtout si nous nous enfonçons dans une récession.

Une inflation plus élevée, des taux d'intérêt plus élevés et une croissance des bénéfices plus faible ne sont pas précisément ce qui sous-tend le marché des actions. En ce sens, on peut se demander si les gains enregistrés au cours du mois de juillet ne vont pas être anéantis, les investisseurs se désengageant du marché boursier.

Même si, dès à présent, la plupart des gestionnaires d'actifs mondiaux ont largement sous-pondéré les actions européennes, cette attitude semble être la plus appropriée. L'Europe est beaucoup plus exposée au risque d'un effondrement économique que tout autre pays ou continent.

Un scénario positif pour l'Europe serait une fin surprise de la guerre Russie-Ukraine ou une chute brutale des prix de l'énergie. Ces deux facteurs sont bien entendu liés. La question reste néanmoins de savoir où le vieux continent trouvera ses ressources énergétiques et comment il réorientera sa politique énergétique. Il est grand temps que les décideurs européens prouvent qu'ils méritent notre confiance.