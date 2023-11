L'Inde est-elle la prochaine Chine?

Le marché indien affiche de solides performances ces dernières années, reflet d'une économie qui se transforme et qui, à bien des égards, surpasse désormais celle de son voisin chinois.

Vue en plein écran Frank Vranken. ©Kristof Vadino

Les performances boursières des pays Bric depuis le début de l'année sont contrastées. L'Inde et la Russie se démarquent, mais la bonne performance de ce dernier est avant tout liée à un rebond par rapport à des niveaux extrêmement bas après les piètres performances de 2022 découlant de la guerre avec l'Ukraine.

En fait, parmi les pays Bric, l'Inde se distingue par sa performance au cours des trois ou cinq dernières années par rapport aux autres pays susmentionnés. Depuis le début de l'année 2000, le MSCI India affiche les meilleurs résultats par rapport à d'autres indices comme le S&P500 ou le Stoxx600 et le MSCI Emerging markets. Quelle est donc l'origine de cette situation et peut-on s'attendre à mieux?

L'affirmation selon laquelle l'Inde ressemble à la Chine d'il y a au moins une décennie est tout à fait pertinente.

Pour comprendre ses performances, il est utile de comparer l'Inde à la Chine. S'il existe de grandes différences, il y a aussi plusieurs similitudes. L'affirmation selon laquelle l'Inde ressemble à la Chine d'il y a au moins une décennie est tout à fait pertinente. Toutefois, la vitesse de son évolution est à couper le souffle. Un mélange de caractéristiques idiosyncrasiques et de réformes expliquent cette accélération.

De toute évidence, l'Inde a une population jeune; la moitié des habitants ont moins de 28 ans. En Chine, ce chiffre est plus proche de 40 ans. La population active continue d'augmenter en Inde, alors qu'elle recule en Chine. L'économie indienne repose davantage sur les services, tandis que la Chine s'appuie davantage sur la production de biens.

Un investissement pas si facile

L'Inde a encore beaucoup à gagner en modernisant ses infrastructures, alors que la Chine a déjà atteint des niveaux très avancés. Les investissements publics en Inde sont par conséquent plus rentables qu'en Chine. Cela implique également que les gains de productivité devraient être plus faciles à obtenir en Inde qu'en Chine. Le PIB par habitant de l'Inde est encore bien inférieur à celui de la Chine aujourd'hui. Le PIB de l'Inde représente environ 20% du niveau actuel de la Chine. Mais le nombre d'habitants dépassant désormais celui de la Chine, cette situation va rapidement changer. D'ici 2027, l'Inde devrait se hisser au rang de troisième économie mondiale.

L'Inde n'est cependant pas un cas d'investissement facile. Elle est en retard par rapport à la Chine en ce qui concerne la scolarisation ou le taux de participation à la population active, mais c'est aussi là que se trouvent les prémices d'une éventuelle progression. Cela dit, la corruption et les inégalités sociales y sont encore monnaie courante. Mais, des réformes ont été mises en place au fil des ans. Les taux d'imposition des sociétés ont été réduits, tandis que la réforme de la taxe sur les biens et services garantit un régime fiscal unique pour le pays, ce qui est essentiel pour développer l'industrie manufacturière.

L'Inde fournit désormais près de 50% du volume total de médicaments génériques aux États-Unis.

À cela s'ajoutent la réforme du travail, la réforme foncière, la réforme des faillites et les systèmes d'incitation liés à la production. Ces réformes n'ont pas été sans effets positifs. Les exportations indiennes de téléphones portables ont ainsi augmenté de manière significative — stimulées par la décision d'Apple de produire de plus en plus d'iPhones en Inde — et l'Inde fournit désormais près de 50% du volume total de médicaments génériques aux États-Unis.

"Friendshoring" bénéfique

L'élan de "friendshoring" a manifestement été bénéfique pour l'Inde. Le pays profite ainsi de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors que le FMI prévoit que la croissance indienne restera au moins égale à 6% dans les années à venir, la Chine peine à atteindre son objectif de 5%.

La bourse chinoise en pâtit d’ailleurs, que ce soit en raison de la crise immobilière actuelle ou d'autres problèmes connexes. Il faut dire aussi que l'approche réglementaire de la Chine à l'égard des sociétés cotées en bourse a été, disons quelque peu malheureuse ces dernières années. L'intervention en direct dans la salle du conseil d'administration d'une entreprise et la modification de ses plans stratégiques ont été mal perçues, en particulier par les investisseurs internationaux. D’autre part, l'impasse entre les États-Unis et la Chine, Washington tentant de limiter les exportations de haute technologie vers la Chine, a aggravé les sorties et la contraction des capitaux étrangers en Chine.

L'économie indienne apparait mieux protégée d'un ralentissement mondial que beaucoup d'autres. Son poids sur les marchés financiers internationaux ne cessera de croître.

Dans le même temps, le marché indien a enregistré de solides performances ces dernières années. Le poids de l'Inde dans l’indice MSCI EM a ainsi été multiplié par plus de trois, passant de moins de 4% à 14% aujourd'hui. Et si l'on peut penser à tort que ce sont les étrangers qui surpondèrent le marché indien, ce sont en réalité surtout les investisseurs nationaux qui ont afflué, en raison de la faiblesse des taux d'intérêt réels et de la forte croissance des bénéfices par action (près de 17 % ces dernières années).