L’OPEP, otage des rivalités géopolitiques du Golfe, au bord de l’implosion

Les tensions restent vives entre les pays membres du Golfe quant à la direction à donner à une organisation qui se sait en sursis. Après le Qatar, les Emirats arabes unis font, eux aussi, peser la menace de quitter l’OPEP.

Les histoires de yo-yo autour des prix du cours de baril de brut à l’OPEP se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu’en avril 2020, l’Arabie saoudite, toujours au bord du gouffre économique, avait subitement décidé d’augmenter la production de pétrole au sein de l’organisation, ce sont les Émirats arabes unis (EAU), allié de longue date, qui demandent cette fois, aujourd’hui, la même chose, s’opposant frontalement aux autres membres dont Riyad qui veut jouer ses propres règles.

Vue en plein écran Sebastien Boussois.

Sans compter qu’en avril 2019, contrarié, l’ennemi juré qatari avait fait le choix lui, en pleine crise du blocus, de quitter définitivement l’OPEP, afin de ne plus être sujet aux fluctuations politiques permanentes de l’organisation.

Malgré certains rapprochements, les tensions restent vives entre les pays membres du Golfe quant aux directions à donner pour les années à venir à une organisation qui se sait elle aussi en sursis, avec le rapprochement inéluctable d’une nouvelle ère post-pétrolière sur la planète.

A chacun son agenda

Chaque membre a son propre agenda et ses propres urgences économiques qui conditionnent souvent l’édiction des nouvelles règles de production pour les années qui suivent. Pour Abu Dhabi, il y a urgence à augmenter la production de pétrole pour pallier aux pertes économiques importantes subies pendant une année de pandémie et augmenter ses rentrées de devises au plus vite.

Réduire la production comme le souhaite l’OPEP jusque 2022 au moins est tout simplement inenvisageable. Les Emirats arabes unis ont une réserve estimée à 54 ans de production de brut et fin 2019, leurs réserves s’élevaient à près de 100 milliards de barils, plaçant le pays au 8e rang mondial avec près de 6% du total des réserves mondiales.

Les Emirats sont aujourd'hui un acteur de premier plan de l'OPEP qui, depuis plusieurs mois, opère une stratégie de distanciation avec son allié saoudien de toujours dans la région.

Dans le cadre des accords de l’OPEP de 2018, Abu Dhabi n’est autorisée à produire « que » 3,17 millions de barils par jour, alors qu’elle a désormais la possibilité de produire pas loin de 4 millions de barils jour. C’est donc pour les Emirats une perte sèche qui les handicape dans un contexte où l’Organisation ouvre encore trop timidement pour eux les vannes, dans ce contexte léger de reprise économique.

Cela fait bien aujourd’hui des Emirats un acteur de premier plan dans l’OPEP qui, depuis plusieurs mois, opère une stratégie de distanciation avec son allié saoudien de toujours dans la région. La crise, qui a surpris tout le monde il y a quelques jours, est la première qui a lieu ouvertement entre les deux meilleurs alliés historiques de la région contre le voisin qatari.

C’est déjà un fait historique de rupture entre les deux pays. Après le rapprochement progressif de l’Arabie saoudite avec le Qatar ces derniers mois, le retrait émirati de la guerre au Yémen menée par Riyad, le prince héritier Mohamed Ben Zayed avait opéré lui un timide rapprochement avec l’Iran.

Le Qatar renforcé

Cet évènement à l’OPEP serait-il le signe d’une rupture violente à venir entre Mohamed Ben Salmane et son mentor émirati ? Ce qui est sûr c’est que cela ne peut a priori dans un premier temps que servir l’assise du Qatar dans ce concert des tensions locales, avec l’atout clair cette fois-ci de ne plus être dans le théâtre même de cette nouvelle agitation régionale, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Le contexte géopolitique et économique à venir est déjà tendu après un an d’effondrement de l’économie. En 2020, tout le monde avait accusé Riyad d’avoir augmenté unilatéralement ses capacités faisant encore chuter le cours du baril et déstabilisant les autres Etats membres de l’OPEP, à commencer par la Russie. Le tout en dictant ses propres règles.

N’est pas Riyad qui veut mais le monopole saoudien dans nombre de domaines est aujourd’hui clairement en train de se fissurer.

Le bras de fer peut-il tenir face aux Émirats arabes unis, moins puissants et déterminants stratégiquement parlant que l’Arabie saoudite ? Ce qui est sûr c’est que les comportements solitaires sont très peu appréciés dans l’organisation et qu’il faut couper court rapidement à l’envenimement des tensions, pour éviter la déstabilisation mondiale.

N’est pas Riyad qui veut mais le monopole saoudien dans nombre de domaines est aujourd’hui clairement en train de se fissurer. Car, pour que même les EAU s’opposent à elle frontalement, c’est que la légitimité naturelle dont elle a joui pendant longtemps est sacrément ébranlée.

Que feront les Emirats?

L’année dernière, Donald Trump, allié éternel de Riyad, avait concouru à régler la crise. Mais ce n’est pas Biden qui risque de laisser passer les choses à l’Arabie saoudite, lui qui, depuis qu’à son arrivée à la Maison-Blanche, en janvier, avait assuré vouloir revoir sa relation à cet allié régional et surtout à Mohammed ben Salmane.

Pendant ce temps, à l’instar du Qatar, les EAU font désormais peser la menace, eux aussi, de quitter purement et simplement l’OPEP si leurs exigences personnelles ne sont pas satisfaites. La crise est donc loin d’être durablement réglée, cette fois avec ce nouveau paramètre que sera la relation future de Riyad et Abu Dhabi.