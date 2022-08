La nuance au service du bien commun

Cherheur FARI – AI for the Common Good Institute ULB - Solvay Brussels School of Economics & Management

Le clivage gauche-droite est néfaste et révolu. Il nous éloigne des vraies solutions. Nous avons besoin d’une approche et de discours plus nuancés et intégrés.

J’ai 30 ans, ne suis pas impliqué en politique et ne me retrouve pas dans le paysage actuel. Suis-je "de droite" ou "de gauche"? Suis-je "pro-voiture" ou "pro-vélo"? Ou plutôt, "anti-voiture" ou "anti-vélo"? De nos jours, il faut choisir son camp dans tout débat.

Chaque sujet de société devient clivant. Cette tendance s’est accentuée avec les réseaux sociaux qui créent des chambres d’écho et nous renforcent sciemment dans nos opinions. Nous rendant sans cesse plus extrêmes. Nous incitant, en quelques caractères, à prendre des positions simplistes et radicales sur des sujets complexes.

À titre d’exemple, je suis, comme beaucoup de jeunes et moins jeunes, fortement préoccupé par le défi climatique. Je suis convaincu qu’une grande partie de la solution viendra de plus de sobriété. À côté de ça, je suis défenseur de la liberté individuelle d’innover et d’entreprendre, tant que celle-ci n’entrave pas la liberté collective.

Cette liberté d’imaginer des solutions nouvelles est une voie complémentaire à la sobriété pour répondre au défi climatique. Pourtant, ils défendront "à gauche" la sobriété, "à droite" la liberté sans limites. Ils nous présenteront les deux comme incompatibles. Ne peut-on pas accepter la sobriété tout en reconnaissant que l’innovation nous permettra aussi de faire mieux, avec moins? La solution à bon nombre de nos problèmes ne se trouve-t-elle pas dans cette nuance?

Soyons réalistes, la majorité des enjeux actuels trouveront rarement réponse dans ces discours simplistes. Nos défis sont complexes et requièrent des solutions basées sur des analyses scientifiques rigoureuses, un débat constructif et des compromis complexes eux aussi.

Ecolo ne peut avoir le monopole de l’environnement, le PS du social, et le MR de l’économie.

Le clash d’idées de plus en plus radicales, si cher aux partis extrêmes, est-il vraiment un modèle adéquat pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et demain? Les partis politiques traditionnels se sont perdus dans ce jeu, allant même jusqu’à contester des rapports d’experts sous seul prétexte que ces derniers sont soupçonnés d’être "de gauche" ou "de droite". Il est temps d’élever le débat et de remettre la nuance au cœur de la politique et de notre société.

Le clivage gauche-droite est néfaste et révolu. Il nous éloigne des vraies solutions. Nous avons besoin d’une approche et de discours plus nuancés et intégrés: la politique ne doit pas nous en empêcher. Les politiciens ne devraient pas opposer des solutions, suivant une logique purement partisane, là où la réalité exigerait de les associer.

Ecolo ne peut avoir le monopole de l’environnement, le PS du social, et le MR de l’économie. Je refuse, en votant, d’accorder une priorité à l’un de ces trois piliers et d’espérer que les jeux politiques aboutissent à un équilibre acceptable.

Le monde politique se doit de définir, ensemble et de façon collaborative, un nouveau projet de société cohérent pour faire face aux défis rencontrés. Ces défis, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou économiques, sont interdépendants. Ils sont communs à tou.te.s et requièrent une action coordonnée sur le long terme. L’approche politique, elle-même, doit évoluer vers un traitement holistique et systémique de nos défis, passant obligatoirement par une collaboration accrue et une acceptation de la nuance.

Cette nuance est peut-être moins attrayante sur nos réseaux sociaux que des positionnements radicaux, mais je suis convaincu qu’elle est nécessaire. Si tant est que l’objectif de nos responsables politiques est d’œuvrer au bien commun, et pas uniquement à celui de leur parti ou de leur propre personne.