La révision des DLU préconisée par la BNB, un coup dans l’eau?

La circulaire de la BNB qui demande aux banques de vérifier l'origine des fonds rapatriés dans le cadre des DLU intervenues depuis 2003 pourrait s’avérer inopérante.

Dans une circulaire du 8 juin, la BNB indique attendre des banques qu’elles vérifient et dénoncent éventuellement à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) pour poursuites pénales, l’origine des fonds ayant été rapatriés dans le cadre des DLU intervenues depuis 2003, au motif que les trois précédentes DLU (2003, 2005 et 2013) ne couvraient que les revenus mobiliers des sept dernières années (intérêts, dividendes) et non les capitaux sous-jacents fiscalement prescrits (mais pas pénalement au titre de blanchiment).

Cette circulaire de la BNB pourrait cependant s’avérer inopérante en raison de la prescription et/ou de la cause de justification de l’article 70 du Code pénal.

Il a en effet été jugé, notamment par la Cour de cassation, que l'élément constitutif du blanchiment, à savoir à vouloir dissimuler ou déguiser des fonds d'origine illicite, n'est pas rencontré lorsque l’auteur du délit a simplement fait transférer ces fonds illicites sur un compte bancaire ouvert à son nom auprès d'une banque belge et que la traçabilité de ces fonds n’a pas été brouillée par la suite.

La Cour de cassation a ainsi décidé que «la conversion ou le transfert des capitaux illicites, incriminés par les dispositions légales susdites, impliquent leur mise en circulation à l’effet d’en masquer l’origine. Pareille mise en circulation n’est pas réalisée par le seul fait, pour un déposant, de verser et de prélever des fonds sur son propre compte.»*

Les Cours d'appel de Liège et de Bruxelles ont statué dans le même sens en retenant comme élément disculpant la traçabilité des mouvements de fonds intervenus sur le compte bancaire détenu en Belgique.

Par conséquent si, dans le cadre des DLU 2003, 2005 et 2013, des capitaux prescrits ont été rapatriés depuis plus de cinq ans à ce jour (délai de prescription du délit de blanchiment) sur le compte bancaire belge du contribuable et qu'aucune enquête ou poursuite pénale n'est intervenue entre-temps à cet égard, tandis que les fonds en question sont restés depuis lors sur ledit compte belge et/ou ont été transférés sur d'autres comptes belges de l’intéressé sans volonté d'en affecter la traçabilité, la prescription pénale serait alors actuellement acquise, rendant inopérantes d’éventuelles poursuites pénales.

Changer de logique

Il faut également avoir à l’esprit l’article 70 du Code pénal qui énonce : "il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité". Cet article implique en effet que la personne qui a agi comme le prescrivait la loi - en vigueur à l’époque concernée - et s’est fiée aux indications et comportements de l’autorité publique d’alors, ne saurait se voir ultérieurement poursuivie pénalement pour avoir agi de la sorte.

Il serait sans doute opportun de songer à un changement de logique dans la lutte contre la fraude fiscale en cherchant davantage à récompenser les citoyens respectueux de la loi plutôt que le tout répressif.

Or, aucune des trois précédentes DLU (2003, 2005 et 2013) ne prévoyait de régime spécifique pour les capitaux fiscalement prescrits (les fonds recueillis plus de 5 ou 7 ans auparavant), tout en accordant une amnistie fiscale pour toutes sommes, capitaux ou valeurs mobilières déclarées dans le cadre de la DLU sans distinguer revenus et capitaux sous-jacents.

Aussi, en se fiant à la loi telle qu'elle existait à l’époque et à la position des autorités d’alors quant à la manière de l’appliquer, le citoyen a agi conformément à l'article 70 du Code pénal et n'a donc pas pu commettre de délit, puisque cet article l’exclut.

Ceci dit, il serait sans doute opportun de songer à un changement de logique dans la lutte contre la fraude fiscale (et plus généralement contre bien d’autres délits) en cherchant davantage à récompenser les citoyens respectueux de la loi (par exemple en leur offrant une année d’exemption fiscale, une voiture, un emploi), plutôt que le tout répressif, sachant en effet que seule une frange sera sanctionnée ce qui entretient le sentiment dans la population qu’il y aurait plus à gagner à ne pas être pris que de récompense à attendre en se conformant à la loi. Un pays d’Asie a semble-t-il osé et tout a changé.

*Cass., 5/06/2013, P.13.0313.F