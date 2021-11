La vraie division réside aujourd'hui entre élites dirigeantes et classes moyennes

Optimiste et audacieux, fier aussi de son parcours, Alec Ross incarne parfaitement l’essence du rêve américain. Ancien conseiller du président Barack Obama pour l'innovation, aujourd’hui investisseur et essayiste, cet expert en politique technologique de 49 ans est convaincu que, pour jeter les bases d’un avenir durable pour tous, il faut repenser en nos systèmes économiques ainsi que la relation entre dirigeants politiques et citoyens.

Les représentants politiques, à travers le monde, sont sous pression, ce qui ne doit pas les empêcher, dites-vous, de prendre des décisions "justes, mais difficiles". C’est-à-dire?

Face aux enjeux actuels, audace et compromis sont plus que jamais nécessaires. Prenons la problématique du changement climatique. La COP26 aurait dû adopter des mesures très impopulaires. Mais, pour nous offrir le luxe d’un avenir durable, il faut être prêt à en payer le prix politiquement. Cela vaut aussi concernant la législation sur le travail. Nos économies ne cessent d’évoluer, mais les règles qui régissent le marché du travail sont restées les mêmes depuis une quarantaine d’années. Nos dirigeants devraient avoir le courage de poursuivre le bien commun même si cela engendre, dans l’immédiat, des «maux» politiques et économiques.

Les vrais leaders savent qu’une prise de décision optimale ne se fait jamais dans la précipitation mais représente le fruit d’un consensus atteint de façon lente et laborieuse.

En travaillant aux côtés de Barack Obama, vous dites avoir compris quelles étaient les qualités d’un vrai leader…

Obama se laissait toujours guider par la raison. Le contraste avec Donald Trump est, à ce niveau, immense, tant ce dernier semble habité par un cortège d'émotions viscérales, violentes. Les grands dirigeants, même face à des dossiers brûlants, restent lucides et rigoureux. Obama affichait un calme enviable, même lorsque ses collaborateurs sombraient dans l’hystérie. À cet égard, les vrais leaders sont aussi toujours prêts à poser la question de plus, à "problématiser" un sujet qui semble déjà compris, acquis, accepté. Ils savent qu’une décision optimale ne se prend jamais dans la précipitation, mais est le fruit d’un consensus atteint de façon lente et laborieuse.

L’homme politique français, Jean Jaurès, affirmait que "la nation est le seul bien des pauvres". Les crises socio-politiques qui agitent les démocraties occidentales peuvent-elles être expliquées par la dissolution du lien entre la nation et les citoyens?

C’est une explication possible, mais elle n’est pas exhaustive. Jaurès parlait, en effet, des pauvres alors que les tensions aujourd’hui secouent, en premier lieu, les classes moyennes. Il y a certes des exceptions, rappelons-nous les sursauts de violence dans certaines banlieues parisiennes… mais les protagonistes du mouvement des gilets jaunes, les supporteurs du Brexit et de Trump, les électeurs du Mouvement 5 étoiles en Italie ne sont pas issus des couches les plus défavorisées. La vraie division aujourd'hui réside désormais entre les élites dirigeantes et les classes moyennes.

Aujourd’hui, nous excellons dans le domaine de l’innovation technologique, mais nous ne sommes pas encore aussi bons en matière de politiques sociales.

Que faire dès lors?

Il faut repenser le contrat social entre politiques et citoyens à la lumière des changements radicaux à l’œuvre dans nos systèmes économiques. Nos enfants n’auront pas le même employeur trente ans de suite, leurs retraites ne seront pas comme les nôtres alors que l’espérance de vie s’allonge. Aujourd’hui nous excellons dans le domaine de l’innovation technologique mais nous ne sommes pas encore aussi bons en matière de politiques sociales. Il nous faut définir au plus vite un système de gouvernance inédit, en prenant en compte le rôle des grosses multinationales. Amazon, Facebook, Google, Microsoft ont le poids névralgique d’un pays entier! Leurs dirigeants sont plus puissants que bien des Premiers ministres à travers le monde. Aucun nouveau contrat social ne pourra se passer de ces acteurs économiques devenus incontournables.

Le populisme n’est plus une menace théorique aux États-Unis, il est déjà parmi nous! Nous sommes un pays divisé en deux.

Faut-il craindre, après cette pandémie, une résurgence des populismes, en Europe comme aux États-Unis?

Le populisme n’est plus une menace théorique aux États-Unis, il est déjà parmi nous! Nous sommes un pays divisé en deux, il suffit d’évoquer l’attaque au Capitole, au mois de janvier dernier, pour le comprendre. Quelque 20 millions de supporteurs de Trump affichent désormais des postures idéologiques radicales. La violence peut exploser en Europe aussi mais, aux États-Unis, où beaucoup d’armes à feu circulent librement, la situation peut vite s’enflammer. Or, la violence gagne aussi les esprits. Un exemple récent: un membre du Congrès a posté sur Twitter une vidéo manipulée dans laquelle on le voit tuer la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et attaquer le président Biden. Et bien, de nombreux Américains jugent que c’est très drôle. On atteint la folie!

L’éviction de Donald Trump de Facebook et de Twitter était-elle légitime?

Si les règles et les conditions de service des plateformes numériques valent pour tous, alors, oui, Trump devait évidemment être évincé. Si vous ou moi avions écrit ce que l’ancien président a osé poster sur ses comptes sociaux, nous aurions été bannis immédiatement. Je regrette que ces sociétés aient attendu la défaite électorale de Trump pour fermer ses comptes ; il aurait fallu le faire dès son premier dérapage.

On peut être à la fois extrêmement puissant et vivre dans un univers mental étriqué.

Tous ces réseaux sociaux sont appelés à changer radicalement. Quels sont les défis que leurs dirigeants doivent aujourd’hui relever?

Il y a une différence entre intelligence et sagesse. Les dirigeants de ces plateformes sont très intelligents, mais affichent peu de discernement. Ils ont souvent peu voyagé et ne comprennent pas toujours le contexte géopolitique et culturel des pays où ils sont présents. On peut donc être à la fois extrêmement puissant et vivre dans un univers mental étriqué.

Il ne faut pas oublier que ces plateformes ont été créées par des jeunes. Et lorsque, à vingt ans, vous devenez milliardaire, responsable de milliers d’employés, votre perception du monde est forcément déformée. Ces dirigeants ne vont pas évoluer "naturellement". Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, est de plus en plus excentrique, Mark Zuckerberg a du mal à se remettre en question… Le changement sera donc imposé par des forces extérieures, probablement engendré par une concurrence accrue dans le secteur.

La prochaine guerre sera-t-elle cybernétique?

C'est un scénario possible qu'il nous faut repousser de toutes nos forces. Contrairement aux armes chimiques, biologiques et nucléaires, dont l’utilisation et la prolifération sont régies par un ensemble de traités, de règles et de limites, l'usage d'armes cybernétiques ne connait aucun obstacle défini et reconnu. Qui plus est, les arsenaux conventionnels sont entre les mains d'États alors que les cyberattaques sont des armes de guerre à la portée d’acteurs non étatiques. Bref, la plus grande vigilance s'impose.

Ce qui est sûr, c'est qu’une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine conduirait à une destruction à l’échelle globale.

Dans un autre registre, le retrait chaotique d’Afghanistan est-il, comme on l'a souvent dit, le signe d'un déclin des États-Unis?

C’est un peu exagéré mais il est vrai que ce retrait constitue une leçon historique pour les États-Unis qui devraient éviter, à l’avenir, de s’empêtrer dans des conflits qui durent des décennies sans afficher d’intentions précises. Nous sommes entrés à Kaboul après le 11 septembre 2001 pour, disait-on, nous emparer d’Oussama ben Laden. Nous l’avons capturé, mais sommes restés dix ans dans le pays. Cette grave erreur montre les limites de la puissance américaine : au moment même où nos soldats quittaient le pays, les talibans ont repris le pouvoir…

Les tensions restent par ailleurs vives entre Washington et Pékin. Dans un scénario catastrophe, si la Chine venait à attaquer Taïwan, les États-Unis interviendraient-ils?