Le clash des communications

Une campagne de communication du Conseil de l'Europe en faveur du vivre-ensemble est devenue un catalyseur de la guerre des civilisations. Comment en est-on arrivé là ?

Devant l'indignation générale, le Conseil de l'Europe a supprimé le 2 novembre une vidéo qu'il avait publiée cinq jours plus tôt, vantant la diversité sociale. Intitulée "La beauté est dans la diversité et la liberté dans le hidjab", elle montre des visages de femme à moitié voilés qui symboliseraient la liberté de choix et la richesse culturelle.

Or de la gauche à l'extrême droite du spectre politique, tous les partis ont dénoncé un message valorisant la soumission de la femme pour les uns, le communautarisme pour les autres, ou encore la “négation de nos valeurs judéo-chrétienne”, l'islamisme, voire le djihad. Une campagne de communication en faveur du vivre-ensemble est ainsi devenue un catalyseur de la guerre des civilisations. Comment en est-on arrivé là?

Le triple paradoxe de l'identité, de la liberté et de l'histoire

C'est que ces images concentrent le triple paradoxe de l'identité, de la liberté et de l'histoire.

Paradoxe de l'identité d'abord, celle de femmes musulmanes présentées sous les traits de la seule religion. En assénant une injonction à la tolérance, ce message fige en réalité l'identité de toute une population dans un symbole clivant. Or un voile ne révèle pas plus l'histoire, le caractère ou les ambitions d'une personne que des après-skis, une mini-jupe ou un chapeau.

En mettant en avant ce marqueur aveuglant, cette vidéo masque au contraire la personne par une identité fantasmée où peuvent venir se refléter toutes les angoisses possibles, de Charles Martel à Salah Abdeslam. Au lieu d'effacer les différences, il les accentue. À l'inverse, des images de “minorités” en action pourraient attester qu'être une femme, voilée, handicapée, noire, lesbienne, etc. n'empêche pas d'être chroniqueuse, PDG ou ministre.

Deuxième paradoxe, celui de la liberté. Chacun sait, depuis sa classe terminale, que la liberté désigne à la fois la capacité de faire n'importe quoi (libre-arbitre) et de faire ce qui est bien (liberté morale). Or les choix vestimentaires de la femme illustrent cette opposition puisque d'un côté, elle est libre de s'habiller à sa guise (comme n'importe qui), mais de l'autre, elle doit faire le bon choix (refuser d'être aliénée).

C'est la même polémique que celle qui eut lieu à la rentrée à propos des “crop tops”, ces t-shirts découvrant le nombril des jeunes filles et dont le président de la République lui-même remarquait l'indécence (Elle, 02/07/21). D'un côté la capacité de choisir ce qu'on veut (le crop-top, le voile mais aussi, en un autre temps, une religion ou une orientation sexuelle), de l'autre le pouvoir de choisir bien (la décence, l'émancipation, le bon Dieu, le mariage traditionnel).

Que le politique dise ce qui est bien — qui plus est au rebours des valeurs majoritaires — est ainsi regrettable et pour la liberté collective, et pour la morale individuelle.

Le problème c'est qu'on peut être décente avec un crop-top et émancipée avec un voile, de même que violeur avec une soutane ou une chaire de prédication islamique à Oxford. Les signes extérieurs (habits, statuts sociaux) ne préjugent en rien de la qualité réelle des individus, ce que Pascal affirmait par la distinction des trois ordres de la richesse, de l'intelligence et de la charité, chacun valant dans son ordre sans aucune influence sur les autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'ordre temporel et de l'ordre sacré, l'un relevant des lois publiques, l'autre des croyances privées. Que le politique dise ce qui est bien — qui plus est au rebours des valeurs majoritaires — est ainsi regrettable et pour la liberté collective, et pour la morale individuelle.

Double erreur

Enfin, dernier paradoxe, celui de l'histoire, que l'Europe a défini à la fois comme le progrès de l'humanité et comme sa propre histoire à elle, rejetant dans l'arriération toutes les civilisations qui ne lui ressemblaient pas. Elle alimentait ainsi le fameux «clash des civilisations» par cette double erreur de hiérarchiser les cultures et de disqualifier les conceptions cycliques de l'histoire qui voient dans le passage du temps non pas la promesse d'un progrès indéfini mais la preuve de la justice d'un ordre traditionnel, de la vertu des ancêtres, de l'éternité de vérités originelles.

Vieille querelle entre les “modernes” et les “anciens” qui se rejoue entre tenants d'un progrès ethnocentré et tenants d'une culture sur la défensive, d'une histoire universelle et d'un temps providentiel. N'oublions pas comment l'histoire, qu'on avait pu croire terminée à la chute du mur de Berlin en 1989, nous rappela un certain 11 septembre que nous n'en avions pas le monopole.

Ce faux-pas du Conseil de l'Europe est ainsi révélateur d'une triple réduction implicite, celle de l'identité à des propriétés figées, de la liberté à une morale établie et de l'histoire à un récit auto-justificateur. C'est seulement en ouvrant au débat ces trois dimensions qu'on parviendra à renforcer le vivre-ensemble, et à raconter à nouveau une histoire commune.