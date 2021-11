Le débat sur notre avenir énergétique est-il vraiment clos?

La plupart de nos décideurs font l’impasse sur la taille réelle des enjeux.

La 26e conférence climatique est close. Le débat l’est-il pour autant? Peut-on éteindre les caméras, couper les micros, ignorer les tweets, oublier le « bla-bla », bref prendre un peu de recul pour rappeler quelques éléments du dossier crucial de l’énergie, à la base à la fois de notre prospérité et de nos problèmes?

Vue en plein écran Jean-Pol Poncelet. ©BELGAIMAGE

La plupart de nos décideurs font l’impasse sur la taille réelle des enjeux.

L’électricité, qui focalise les discussions et suscite les plus vifs antagonismes, n’est qu’une petite fraction de l’énergie que nous consommons : environ une vingtaine de pour cent. Tout porte à croire que sa part va sensiblement augmenter. Car des techniques permettent d’en décarboner la production : énergies renouvelables, énergie nucléaire, récupération du gaz carbonique. Ses usages vont donc s’amplifier et s’étendre à des secteurs qui utilisent des énergies fossiles.

Le plus médiatisé est la mobilité. On sait que l’électrification du parc automobile actuel en Belgique va requérir un supplément d’un peu plus de 20 % de la consommation actuelle d’électricité.

Quelles solutions pour l'acier et le ciment?

Ce n’est que le début. L’acier et le ciment, qui sont avec l’eau et le bois les éléments les plus utilisés dans le monde, sont produits grâce à des quantités énormes d’énergie fossile.

La production annuelle d’acier a plus que triplé dans le monde depuis 1970 : elle dépasse 1.800 millions de tonnes (Mt). Faut-il rappeler qu’à ce jour la fonte, avant d’être transformée en acier, résulte de la fusion du minerai (oxyde de fer) dans un haut-fourneau alimenté en coke, c’est-à-dire en charbon? Par tonne d’acier, le procédé requiert 15 GJ d’énergie thermique et émet entre 1,5 et 2 tonnes de gaz carbonique. Au total environ 1.000 Mt de charbon sont absorbés annuellement par cette industrie, qui produit bon an mal an 2,5 milliards de tonnes de gaz carbonique soit environ 7% des émissions mondiales liées à l’énergie.

Le recours à l’hydrogène est souvent présenté comme une voie d’avenir. Mais tout comme l’électricité ce n’est pas une source d’énergie primaire disponible à l’état libre.

Une filière électrique — plus courte, moins intensive en capital — est déjà utilisée pour valoriser des ferrailles. Des solutions basées sur l’électrolyse sont aussi étudiées. Elles appelleraient une grande puissance électrique, de l’ordre de 300 MW par million de tonnes d’acier. Pour la seule usine d’ArcelorMittal, à Gand, qui constitue 0,3 % des capacités mondiales, près de 2.000 MW supplémentaires seraient requis, soit l’équivalent de deux tiers du site nucléaire de Doel ou de Tihange.

Quant au ciment, qui est le principal composant du béton, son process repose sur des énergies fossiles — de 60 à 130 kg de fuel (3 à 4 GJ de chaleur) par tonne ou 110 kWh d’électricité — et génère du gaz carbonique — environ 825 kg par tonne.

Par ailleurs le recours à l’hydrogène est souvent présenté comme une voie d’avenir. L’hydrogène concentre beaucoup d’énergie et sa réaction de combustion avec l’oxygène ne laisse comme résidu que de la vapeur d’eau. Mais tout comme l’électricité ce n’est pas une source d’énergie primaire disponible à l’état libre. La plus grande partie de l’hydrogène utilisé actuellement dérive par vaporeformage du méthane constitutif du gaz naturel.

Une autre voie, très minoritaire — à peine 1 à 2 % du total — et plus onéreuse, fait appel à l’électrolyse de l’eau, qui génère à la fois de l’hydrogène et de l’oxygène et évite la libération de gaz carbonique. La filière de l’électrolyse exige davantage d’énergie — jusqu’à sept fois plus — que le vaporeformage. L’Agence internationale de l’énergie a fait le calcul : la couverture par des systèmes à électrolyse des seuls besoins actuels, soit 70 Mt par an, demanderait 3.500 TWh supplémentaires d’électricité, ce qui est supérieur à toute l’électricité produite en une année dans l’Union européenne (UE).

Bientôt des avions à l’hydrogène?

Par ailleurs l’ambition exprimée par l’UE d’une puissance installée d’électrolyse de 40 GW en 2030 n’est pas en phase avec les capacités industrielles actuelles : en 2020 on n’en a manufacturé dans le monde qu’environ 200 MW, soit 0,5 % de l’objectif européen à dix ans.

L’avenir de l’hydrogène par électrolyse est fortement dépendant du potentiel d’électricité décarbonée — d’origine renouvelable et/ou nucléaire — qui sera disponible et de son coût, actuellement au moins trois fois supérieur à celui du vaporeformage du gaz naturel.

Le monde politique belge (...) devrait se rendre compte que les ordres de grandeur interrogent fondamentalement les politiques de production d’électricité.

Alors bientôt des avions à l’hydrogène? En supposant résolue la question de la motorisation le magazine spécialisé Aviation Week estime qu’une substitution totale par l’hydrogène pour la seule part court-courrier du trafic mondial, soit 25 % du total, en requerrait 25 millions de tonnes par an. Pour les produire par électrolyse il faudrait 1.200 TWh supplémentaires, c’est-à-dire deux fois la production électrique annuelle de la France ou de l’Allemagne ou 1,2 fois toute l’électricité nucléaire européenne actuelle.

Le monde politique belge semble convaincu que l’arrêt des centrales nucléaires, qui va diviser par deux notre production d’électricité, ouvre la voie à une espèce de nirvana énergétique, économique, social et environnemental. Il devrait se rendre compte que les ordres de grandeur interrogent fondamentalement les politiques de production d’électricité qui entendent privilégier des installations décentralisées de taille modeste et des ressources renouvelables dont la disponibilité dans le temps reste aléatoire. Le débat est-il vraiment clos ?