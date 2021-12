Le recours au gaz entraînera bien une hausse des émissions de CO₂ en Europe

Les futures centrales à gaz fossile que la Belgique prévoit d’ouvrir entraîneront une hausse des émissions de gaz à effet de serre, qui ne sera au mieux que partiellement compensée par les autres États européens via le marché du carbone.

La Belgique prévoit de fermer la totalité de ses réacteurs nucléaires – qui fournissent près de la moitié de l’approvisionnement électrique du pays – d’ici 2025. Pour compenser cette fermeture, le gouvernement compte sur l’ouverture de nouvelles centrales à gaz et sur une augmentation des importations d’électricité.

Afin de justifier l’ouverture de centrales à gaz fossile – en contradiction avec l’objectif de neutralité carbone du pays – la ministre Tinne van der Straeten [1] et le co-président du parti Ecolo Jean-Marc Nollet [2] ont annoncé que ces centrales à gaz n’entraîneraient pas d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre en Europe, du fait du marché du carbone. Voyons pourquoi cet argument est en bonne partie incorrect.

Le marché européen du CO2: qu’est-ce?

L’Europe dispose d’un marché de droits à émettre du CO 2 (quotas) couvrant les secteurs de la production électrique, de l’industrie et de l’aviation. Ce marché est destiné à donner un prix à la tonne de CO 2 émise – normalement croissant avec le temps et la diminution du nombre de quotas mis sur le marché – afin d’inciter ces secteurs à réduire leurs émissions en phase avec les objectifs climatiques de l’Union.

Concrètement, les entreprises européennes peuvent soit acheter les quotas aux enchères auprès des Etats membres lorsqu’ils sont émis, soit les recevoir gratuitement (de moins en moins), soit les acheter (et les vendre) sur un marché européen secondaire auprès d’autres détenteurs de quotas.

Ce marché est suralimenté depuis la crise de 2008, entraînant un prix du CO 2 très faible, de moins de 10€/tonne jusqu’en 2018. La Commission européenne a corrigé ce problème en mettant en place une «réserve de stabilité» en 2019, ce qui a eu pour résultat de faire augmenter le prix des droits à émettre du CO 2 . Concrètement, si le nombre de quotas sur le marché secondaire est supérieur à une certaine valeur (833 millions pour être précis), 24% de ces quotas sont mis en réserve deux ans plus tard (et à terme ils seront détruits). Cette réserve permet donc d’évacuer le surplus de quotas et d’éviter que le prix du CO 2 ne soit trop faible.

Avec la réserve de stabilité, le nombre total de quotas n’est pas fixe

Tant que le marché des droits à émettre du CO 2 est suralimenté et que la réserve de stabilité doit être activée pour retirer des quotas, le nombre de quotas disponibles n’est pas fixe. Si la Belgique émet davantage de CO 2 du fait de ses nouvelles centrales à gaz, il y aura moins de quotas sur le marché secondaire. La mise en réserve (24% du volume du marché secondaire) sera donc moindre. Le surplus de quotas consommé par la Belgique ne se traduira donc qu’en partie par un déficit de quotas pour les autres pays, l’autre partie consistera simplement en une moindre mise en réserve de quotas surnuméraires.

La hausse du prix du CO2 consécutive à une hausse de la demande de quotas d’émission en Belgique affectera tous les secteurs soumis au marché du carbone, cela inclut l’industrie en général, pas seulement électrique.

Ce phénomène risque d’ailleurs d’être accentué par une évolution proposée par la Commission européenne, visant à rendre la mise en réserve progressive. Si cette évolution est adoptée, tant que le marché restera suralimenté, un surplus d’émission se traduira 2 ans plus tard par une moindre mise en réserve correspondant exactement à ce surplus. Dans ce cas de figure, les autres pays européens compenseront encore moins le surplus d’émission de la Belgique que dans le système actuel.

Les autres pays de l’Union vont-ils compenser les émissions des centrales à gaz belges?

Intéressons-nous à présent à la partie des émissions belges qui sera compensée par de moindres émissions dans l’Union européenne. La hausse du prix du CO 2 consécutive à une hausse de la demande de quotas d’émission en Belgique affectera tous les secteurs soumis au marché du carbone, cela inclut l’industrie en général, pas seulement électrique.

On peut donc craindre que la compensation dont il est question se matérialise par une moindre production de certaines industries européennes, au profit de leurs concurrents situés hors de l’Union et non soumis au marché européen du carbone, donc plus compétitifs. Il s’agirait donc d’une compensation comptable, par délocalisation d’émission.

Parallèlement, avec ou sans marché du carbone, l’Union européenne dans son ensemble aura toujours besoin d’électricité. Or, elle est interconnectée avec ses voisins: Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Maroc, Moldavie, Russie, Serbie, Turquie et Ukraine. Ces pays n’étant pas soumis au marché européen du carbone, leur production électrique sera avantagée (a minima tant que l’Union ne disposera pas de mécanisme d’ajustement carbone aux frontières).

Faire compenser par d’autres une absence d’effort chez soi – pire, une augmentation délibérée de ses émissions de gaz à effet de serre – n’est pas une approche pérenne ni responsable face à l’urgence climatique.

Là aussi, il s’agira d’une compensation comptable: la Belgique émettant davantage, le prix du CO 2 augmentera, donc certaines centrales à combustibles fossiles européennes réduiront leur production électrique devenue moins compétitive que celle des pays voisins de l’UE non soumis au marché du carbone… qui produiront donc davantage d’électricité pour la vendre à l’UE.

En conclusion, l’argument défendu par la Ministre van der Straeten et M. Nollet consistant à dire que les autres pays de l’Union européenne compenseront les émissions des nouvelles centrales à gaz belges destinées à remplacer les centrales nucléaires (bas carbone) est en bonne partie erroné.

Enfin, même s’il avait été correct, cet argument aurait quand même été critiquable. Atteindre la neutralité carbone nécessite de réduire les émissions de gaz à effet de serre partout. Faire compenser par d’autres une absence d’effort chez soi – pire, une augmentation délibérée de ses émissions de gaz à effet de serre – n’est pas une approche pérenne ni responsable face à l’urgence climatique.

Maxence Cordiez

Ingénieur dans le secteur de l’énergie

