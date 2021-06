Le secteur du football désormais assujetti à la législation anti-blanchiment

La crise sanitaire a impacté toute une série de compétitions sportives, dont le déroulement de l’Euro qui a débuté avec plus d’un an de retard... Ce qui nous permet de revenir sur un autre événement moins « populaire » qui a marqué le monde du football belge : l’assujettissement en 2020 des clubs de football professionnels de haut niveau, des agents de joueurs du secteur de football et de la fédération royale belge de football à la législation de lutte contre blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles .

En d’autres termes, les clubs devront satisfaire à une série d’obligations spécifiques dont notamment une évaluation générale des risques, des mécanismes d’identification de certaines parties prenantes dans le cadre de leurs relations (joueurs, agents, partenaires commerciaux, etc.), une analyse des flux financiers entrants et sortants, par exemple à l’occasion d’un transfert de joueur ou de contrat de sponsoring, le contrôle vis-à-vis des sanctions financières internationales et de mesures de gel des avoirs, une obligation de coopération et de déclaration à la Cellule anti-blanchiment (CTIF).