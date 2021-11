Le très ironique "Je vous l’avais bien dit" de la Fed

Il est pour le moins piquant d'entendre la banque centrale américaine (Fed) appeler désormais à la prudence sur les marchés tout en étant à l'origine de leur envolée.

Durant des années, les marchés financiers ont bénéficié d’un environnement qualifié de "Boucles d'or", autrement dit d’une période durant laquelle la croissance économique n'était ni trop forte ni trop faible, tandis que l'inflation semblait maîtrisée. Un contexte qui a permis aux banques centrales d’adopter une politique monétaire accommodante.

Cette période a été marquée par des gains spectaculaires sur les bourses et sur les marchés obligataires mondiaux. Les investisseurs du monde entier, notamment aux États-Unis, ont été généreusement récompensés, les indices de Wall Street volant de record en record. Parallèlement, cette envolée boursière a également entraîné une disparité croissante entre les plus riches et les plus pauvres aux États-Unis.

Mais, récemment, la Réserve fédérale (Fed) a tiré la sonnette d'alarme. Les marchés financiers pourraient devenir plus volatils et les investisseurs s’exposeraient donc à des corrections. Dans le même temps, elle a aussi fait remarquer qu'un ralentissement de la croissance économique, une baisse de la confiance des investisseurs ou des développements défavorables concernant le covid menaçaient désormais d’ébranler les marchés.

La banque centrale américaine ne se sent plus du tout à l'aise avec des marchés en effervescence.

Elle s'est même montrée relativement précise en évoquant les problèmes potentiels liés aux stablecoins, aux cryptomonnaies adossées à des actifs de réserve ainsi qu'à l'effet domino des marchés immobiliers chinois.

Quand la Fed se dédouane...

Ce que la Fed a voulu dire, c'est que, contrairement à la politique menée durant la période "Boucles d'or", elle ne se sent plus du tout à l'aise avec des marchés en effervescence. Cette déclaration intervient d'ailleurs après qu'elle ait déjà préparé les marchés au ralentissement progressif du rythme de ses achats d'obligations à grande échelle ainsi qu’à de futures hausses de taux. Il semble donc qu’il s’agisse de la troisième étape qui consiste à envoyer maintenant un message de prudence aux investisseurs, en disant "vous voyez, je vous l'avais bien dit", si d’aventure les marchés venaient à perdre pied.

En envoyant un message de prudence aux investisseurs, la Fed esquive l'idée même que cette bulle d'actifs puisse relever de sa propre responsabilité.

Problème : en agissant de la sorte, la Fed esquive l'idée même que cette bulle d'actifs puisse relever de sa propre responsabilité. Dans le monde entier, et depuis des années, les banques centrales des pays développés injectent des liquidités sur les marchés financiers. Les bilans des banques centrales ont explosé et l'argent facile a déferlé sur toutes les places financières mondiales. Cet argent devait aller quelque part et, alors que la croissance du PIB restait faible, il a été investi dans des actifs financiers. Il est donc pour le moins ironique d'appeler à la prudence tout en étant à l'origine du problème.

Ce faisant, la Fed envoie également un message aux marchés, à savoir qu'il n'y aura peut-être pas de "Powell-put" pour protéger les investisseurs. Souvenez-vous de l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, qui restera dans les mémoires pour ce que les marchés ont appelé le "Greenspan-put". Ce terme faisait référence au fait que Greenspan venait toujours à la rescousse des bourses américaines et que, dans la terminologie financière, les investisseurs disposaient ainsi en quelque sorte d'une option de vente les protégeant des chutes du marché.

Les raisons de la volte-face

Les raisons qui sous-tendent cette volte-face de la Fed sont multiples. La croissance économique devrait rester relativement forte l'année prochaine. Après avoir fait passer son plan d'infrastructure de 1.200 milliards de dollars, le président Biden prévoit d’importants investissements dans les routes, les transports, l'éducation, etc. aux États-Unis, l'année prochaine. La plupart de ces efforts seront réalisés durant le second semestre de 2022. En conséquence, le marché de l'emploi continuera de s'améliorer. Le taux de chômage a déjà chuté à 4,6 %, ce qui n'est pas loin du niveau le plus bas des 50 dernières années (4 %), observé avant la crise du covid.

En l'état actuel, le verdict n’est donc toujours pas été rendu quant au caractère transitoire ou non de l’inflation.

Plus important encore, l'inflation augmente rapidement et tous les membres votants de la Fed ne sont pas d'accord pour assurer que l'inflation sera seulement transitoire. Cette incertitude tient en partie aux craintes qui continuent de peser sur les chaînes d'approvisionnement, aux prix des matières premières, mais aussi, de plus en plus, à la hausse des loyers et des salaires. À cet égard, au cours des six derniers mois, l'augmentation annualisée des salaires aux États-Unis a atteint 6%. Dans le même temps, même si plusieurs millions d'emplois manquent encore par rapport à la période antérieure au covid, aujourd'hui, 10 millions de postes demeurent vacants.

En l'état actuel, le verdict n’est donc toujours pas été rendu quant au caractère transitoire ou non de l’inflation. Ce que nous savons aujourd'hui, c’est qu’elle est élevée et en hausse. Certains signes sont toutefois positifs : les tarifs du transport maritime en vrac ont baissé ces derniers temps et les prix de certaines denrées alimentaires semblent également se retourner. La question est plutôt de savoir si l'inflation par les salaires ou les loyers, en fera autant.

Si ce n'est pas le cas, la Fed veillera à administrer un remède plus fort. Et si les marchés venaient à corriger, elle pourra toujours dire "vous voyez, je vous l'avais bien dit...".