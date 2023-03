Lea Ypi: "La politique répond aux exigences des citoyens comme s'ils étaient des consommateurs"

Professeure de théorie politique à la London School of Economics, la philosophe et politologue albanaise Lea Ypi vient de publier une biographie* qui a remporté de nombreux prix. Elle y raconte son enfance et l'histoire de sa famille dans une Albanie communiste, jusqu'à l'effondrement du système. À travers son expérience personnelle, elle développe une réflexion sur le sens de la liberté. Nous l'avons rencontrée lors de son passage à Bruxelles, cette semaine, à l'occasion d'une conférence au "Full Circle Ideas".