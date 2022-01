Les autorités mal prises face à l’évolution de la situation sanitaire

Assoir l'autorité politique

Utilité et proportionnalité

Ceci étant, après deux ans de recul, un fait semble acquis. Le vaccin protège contre les formes les plus graves de la maladie et, de ce fait, il contribue à désengorger les hôpitaux et à éviter un certain nombre de décès ou d’incapacités invalidantes. Il est également acquis qu’il n’a pas entrainé une surmortalité vaccinale anormale. Aujourd’hui, moins de 40.000 décès ont été recensés sur les quelque 8,5 milliards de doses injectées.