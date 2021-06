Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

Histoires d’aéroports et de rapprochement

Alors que l’effort de vaccination progresse, les salles commencent à se remplir de nouveau. Ainsi, l’Hôtel de Merode, version B19, n’a pas eu à rougir mercredi soir face à ses prestations d’antan sous pavillon Cercle de Lorraine. Le patron de Brussels Airport, Arnaud Feist, a pu s’adresser à une salle bien remplie. Et vivante. Et qui posait même des questions de vive voix de surcroît – on croit rêver, après tant de mois passés sur Zoom, Teams, Meet et autres joyeusetés!

Au micro de Martin Buxant (LN24), l’intéressé a donc pu revenir en live sur quelques grands sujets. En ce compris sur l’idée d’un rapprochement entre les deux principaux aéroports du pays, séparés d’à peine une cinquantaine de kilomètres à vol d’oiseau. Une opération qui «a du sens à terme, j’en suis convaincu», a souligné Arnaud Feist. N’en déplaise aux critiques. Pour autant, force est de constater que la Région wallonne «a toujours pris la décision d’aller en sens contraire», quand «plusieurs opportunités passées ont déjà été manquées».

Mais plus rien n’étonne quand on sait, par exemple, que nos Diables se sont envolés pour la Russie par charter lituanien à l’équipage vraisemblablement sous-payé alors que Brussels Airlines dispose d’un avion à leur effigie. «Hallucinant», pour le patron de Brussels Airport.

Mais bon, la rivalité vis-à-vis de Brussels South n’est pas de mise pour autant. Sauf si, un jour, on devait parler de Charleroi North, a tout de même piqué Arnaud Feist.

Mithra, mea culpa...

François Fornieri a vendu ces derniers jours pour 5 millions d’euros d’actions Mithra. Sur les 12 derniers mois, il en a vendu pour 17 millions, comme on peut le lire sur la page du site de la FSMA consacrée aux opérations d’initié. À la rédaction, on s’est demandé si le fondateur de Mithra Pharma, par ailleurs inculpé dans le cadre de l’affaire Nethys, chercherait à se désengager progressivement, ou, plus pernicieux (normal, pour des journalistes), à financer ses frais d’avocats… Eh bien, on avait tout faux, ainsi que nous l’a fait savoir le principal intéressé. François Fornieri affirme rester totalement engagé dans Mithra, dont il détient toujours 26%, de un. Il a récemment participé à une augmentation de capital de la société, en juin 2020, puis a converti une partie de ses warrants en actions Mithra le 6 mai dernier (pour 3,5 millions d’euros), de deux. Il possède encore beaucoup de warrants et, le plus important, s’il exerçait tous ses warrants, sans les récentes ventes d’actions, il atteindrait la barre des 30% dans le capital, de trois. Ce qui impliquerait que, selon la loi, il devrait lancer une OPA sur Mithra tout entière, ce qui n’est évidemment pas son intention. On comprend donc mieux pourquoi l’entrepreneur a orchestré toutes ces ventes, et on bat notre coulpe à L’Echo, où l’on n’avait pas pensé deux secondes, il est vrai, à ce risque de toucher le seuil des OPA obligatoires!

Une annonce sans micro…

C’était l’annonce que tout le monde attendait, mardi. L’Union européenne et les États-Unis allaient enterrer la hache de guerre dans le vieux contentieux sur les aides publiques à Boeing et Airbus: un acte concret qui marque l’entente retrouvée avec le pays de l’Oncle Joe. Le genre de sortie qu’on règle comme du papier à musique, non? Jugez plutôt. En début d’après-midi, l’agence Reuters révèle au monde que le secret de polichinelle est levé: «L’UE et les USA annoncent un accord mettant fin au contentieux.» Qui a dit quoi, quand et où? Mystère. À la Commission européenne comme au Conseil, qui organise le sommet UE-US avec Biden, c’est le silence radio. Soudain, une citation d’Ursula von der Leyen apparaît sur des flux d’agences de presse: la présidente a parlé, l’accord n’est plus espéré, il est acté. Sauf qu’à part l’agencier qui répercute ses paroles, personne ne sait quand et où elle a bien pu dire ça – le Berlaymont continue de faire la grande muette. Une «annonce» que tout le monde se refuse à confirmer, vous conviendrez que ce n’est pas banal. L’application Signal désormais utilisée par les institutions pour communiquer avec les journalistes commence à chauffer. Von der Leyen aurait-elle parlé à un «pool», un groupe restreint de journalistes triés sur le volet?, s’inquiète le Washington Post. Si tel est le cas, le Conseil a des questions à se poser sur la manière dont il a privilégié certains journalistes, appuie-t-on à l’agence néerlandaise ANP. Tiens, justement, le collègue du New York Times qui est dans le «pool» de Biden ne pourrait-il pas nous confirmer que von der Leyen a bien dit ce qu’on nous dit qu’elle a dit?

… et, enfin, la délivrance

Une autre piste est alors lancée: Ursula von der Leyen n’aurait-elle pas lâché ça à la fin de sa conférence de presse avec Justin Trudeau? On se met à repasser les dernières interventions filmées de la présidente. Nope. On pédale dans la semoule. Et on n’est toujours pas aidé: «Je ne suis pas habilité à confirmer ce que la Commission pourrait avoir dit», glisse une source institutionnelle.

Enfin, c’est la délivrance: une porte-parole de la Commission tweete la fameuse phrase de la présidente, annonçant l’accord. Il ne faudra plus attendre que quelques minutes pour constater que la phrase en question est identique à celle du communiqué de presse qui arrive dans toutes les boîtes: une de ces citations rédigées par des communicants qui ne sont jamais réellement prononcées en public – voire jamais prononcées du tout. On n’est pas loin d’en déduire que le texte – et la phrase – aura été confié avant l’heure à une poignée d’agenciers, et exploitée abusivement avant qu’Ursula von der Leyen ait ouvert la bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Conclusion d’un confrère britannique: Signal, c’est surfait, tout ceci ne serait jamais arrivé si on était restés sur Whatsapp – il fallait bien une touche de surréalisme pour terminer le tableau.

Altercation PS-Belang