Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

C'est la rentrée (ou presque)

On y est presque! La rentrée de septembre est annoncée. Pas seulement dans les écoles, mais également dans les entreprises et aussi dans les cercles d’affaires, avec leurs inévitables cocktails de rentrée. Les business clubs de Bruxelles et de Wallonie l’affirment haut et fort: c’est le retour du présentiel. Certains habitués de ces cercles d’affaires n’en peuvent plus et trépignent d’impatience. Marre de ces Skype et Zoom qui empêchent le vrai contact humain, la raison d’être de ces clubs d’affaires.

Sauf qu’au lieu de se demander si on doit mettre une cravate ou pas (pour les hommes qui restent malheureusement trop souvent majoritaires dans les cercles), la question sera de savoir si le masque est de rigueur ou pas, selon qu’on est assis ou debout, avec un verre à la main ou pas.

On avait espéré une rentrée «normale». Mais Bruxelles qui a décidé de prolonger ses mesures sanitaires vient perturber tous les plans. Cela vient de conduire à l’annulation d’un événement qui devait se dérouler en septembre à la Banque nationale de Belgique en présence du gouverneur Pierre Wunsch, avec une petite réception à la clé. Les économistes Étienne de Callataÿ et Luc Leruth devaient y présenter le livre «Quand l’économie nous est contée», un ouvrage collectif où une quinzaine d’économistes exposent le lien entre une œuvre littéraire de leur choix et un pan de la théorie économique. Non, cette rentrée de septembre ne sera pas encore tout à fait normale…

Ils ont allumé le Zoute

Réunissant une belle bande de copains autour d’eux, Pierre Nothomb, partenaire chez Deminor, et Bernard de Wasseige, le CEO des éditions Ventures (Marie-Claire, Elle Belgique) ont, le 20 août dernier, organisé une soirée-concert de charité au Knokke-Out du Zoute au bénéfice des restos du cœur de Belgique. Faute d’avoir obtenu le droit de se baptiser «les enfoirés du Zoute», la joyeuse bande a monté le groupe temporaire «les allumés du Zoute» pour faire danser plus de 400 personnes une bonne partie de la soirée. Après un dîner (23 tables de 10 personnes) et le concert des «allumés du Zoute», les happy few ont eu droit à un set de Suarez, le groupe de Marc Pinilla. Parmi les invités, trop heureux de pouvoir se déhancher à nouveau après des mois de confinement, on notait la présence de Bernard Marchant (Rossel), François Schwennicke (ex-Delvaux), Olivier van der Rest (Aliaxis) ou encore Bruno van Lierde. Côté politique, pourtant annoncée, il semble que Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères, n’a pas réussi à se libérer. Jacqueline Galant, par contre, était bien là, assise à la table de Marc Pinilla, l’ancienne ministre et le chanteur étant tous les deux originaires de Jurbise.

La parole de la Sonaca

L’entreprise aéronautique wallonne externalise sa communication.

Passation de pouvoir imminente à la Sonaca: Bernard Delvaux, qui a annoncé début juin son départ pour le groupe de matériaux de construction Etex, cèdera officiellement le 1er septembre prochain sa place de CEO à Yves Delatte, qui était déjà le directeur commercial de l’entreprise aéronautique wallonne. Changement de CEO, mais également de stratégie de communication: l’avionneur carolo a en effet confié la communication du groupe à l’agence Gosselin & de Walque, fondée par Ermeline Gosselin et Guillaume de Walque. C’est l’agence que l’ancien procureur du Roi de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur, a décidé de rejoindre cette année en tant qu’associé.

Ces dernières années, c’était Bernard Delvaux lui-même qui assurait la communication de la Sonaca et répondait en direct aux questions des journalistes. Un homme décidément au four et au moulin.

Le petit détail qui tue

Une petite vidéo interpellante venant d’une autorité européenne.

C’est une vidéo surprenante que les abonnés aux fils de réseaux sociaux du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) auront pu voir cette semaine. Des images en noir et blanc de personnages qui laissent des empreintes vertes fluo partout où ils posent leurs mains – de la main courante du bus au bouton d’ascenseur en passant par la poignée de leur caddie.

«Si les bactéries et les virus étaient visibles» est de ces vidéos de sensibilisation qui vous encouragent à vous laver les pognes, et en période de pandémie on serait tenté d’applaudir des deux mains. Halte-là, pas si vite. C’est qu’il y a comme un petit détail qui tue… Les personnages qui sont mis en situation dans un bus, au bureau ou au magasin, ne portent pas de masque.

Voir trois collègues de bureau converser sans masque et à quelques centimètres les uns des autres – car les distances sociales sont également oubliées dans ce film –, c’est faire un petit voyage au pays du «monde d’avant».

Que la principale autorité européenne en matière de prévention nous offre aujourd’hui ce petit plaisir nostalgique fait un drôle d’effet.

D’autant qu’à y regarder de plus près, les images semblent tournées en Belgique, où le port du masque est obligatoire dans les situations qu’on nous présente.

Et effectivement, confirme-t-on à l’ECDC: ces images ont été tournées en Belgique, mais c’était «au début 2020». En fait l’ECDC continue de poster une vidéo qui n’est plus de toute première fraîcheur et qui se veut «inclusive», explique-t-on, pour refléter différentes situations en Europe. Pas de mea culpa du Centre de prévention européen, mais cette précision: l’utilisation d’un masque reste officiellement recommandée en intérieur quand les distances ne peuvent être gardées.

And the winner is… Filigranes