Les sociétés écrans dans le collimateur de la Commission

Les mesures actuelles étant jugées insuffisantes, la Commission européenne envisage une nouvelle initiative législative qui luttera contre l’utilisation abusive des sociétés écrans.

Souhaitant la création d’une fiscalité au sein de l’Union européenne qui soit équitable et durable, la Commission européenne a publié en mai 2021 une communication sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle par laquelle elle promeut un cadre à la fois solide, efficace et équitable en matière de fiscalité des entreprises.

Est entre autres prévue l’adoption d’une nouvelle initiative législative qui luttera contre l’utilisation abusive des sociétés écrans, c’est-à-dire des sociétés qui n’ont pas – ou très peu – de substance ou d’activité économique au sein du pays dans lequel elles sont constituées.

La Commission estime qu’il y a une nécessité de contrer de telles structures lorsque l’objet essentiel ou principal de celles-ci est lié à des raisons fiscales.

Selon la Commission, les mesures mises en œuvre aux niveaux européen et international n’ont en effet pas permis de faire disparaître le risque que ce type de structures soit utilisé à des fins abusives, à savoir pour dissimuler des pratiques répréhensibles au sein d’un groupe de sociétés ou pour payer moins d’impôts.

La Commission reconnaît que, dans certains cas, il y a des motifs valables pour utiliser de telles entités, mais elle estime qu’il y a une nécessité de contrer de telles entités et structures lorsque l’objet essentiel ou principal de celles-ci est lié à des raisons fiscales.

Par le biais de cette initiative sera prévue notamment la communication d’informations aux administrations fiscales par les entreprises pour que l’on puisse déterminer si celles-ci présentent un niveau de substance suffisante ainsi qu’une réelle activité économique.

D’autres mesures seront adoptées comme par exemple le refus de certains avantages fiscaux (mais lesquels ?) ou encore d’autres exigences en termes de transparence, parallèlement à des mesures pour éviter que certains revenus ne quittent l’UE sans y avoir été taxés et sans être taxés en dehors de celle-ci non plus.

Consultation publique

Dans le cadre de cette proposition, une consultation publique a été organisée permettant à la Commission de récolter des données pertinentes sur le sujet. Elles serviront à délimiter l’ampleur du phénomène, à définir de manière commune à l’UE le terme de « société écran », ainsi qu’à avoir une vision plus exacte des règles existantes dans les Etats-membres pour lutter contre l’abus de ces sociétés.

En outre, les personnes concernées par la mesure ont eu l’occasion de faire part de leur point de vue sur l’utilisation de ce type de structure.

Dans le cadre de cette consultation publique, plusieurs points méritent d’être soulevés.

Tout d’abord, il convient de savoir que la fiscalité internationale et européenne a été fondamentalement modifiée ces dernières années avec une véritable prolifération de mesures anti-abus et il serait probablement préférable d’attendre le résultat de ces mesures avant d’en adopter de nouvelles, à défaut de quoi cela pourrait créer un risque d'insécurité juridique important (étant donné que toutes ces mesures sont soumises à des conditions différentes mais ont parfois le même objectif) et un coût administratif excessif tant pour les entreprises que pour les administrations fiscales.

Il y a un effort à faire de délimitation et de définition des sociétés qui seraient visées par la nouvelle initiative législative.

Et ce d’autant plus que de nouvelles mesures assez strictes vont encore être adoptées plus que probablement d’ici peu au niveau mondial (pensons notamment au Pilier 2 de l’OCDE et à l’impôt minimal destiné à combattre les paradis fiscaux).

Par ailleurs, certaines sociétés n’ayant que peu de substance existent pour des raisons tout à fait valables et valides autres que des raisons purement fiscales, et celles-ci ne doivent dès lors pas être visées par les mesures anti-abus. Il y a donc un effort à faire de délimitation et de définition des sociétés qui seraient visées par la nouvelle initiative législative.

Espérons que la Commission en tienne compte afin de trouver le juste équilibre entre lutte contre une planification fiscale trop agressive et la liberté d’entreprendre au sein de l’UE