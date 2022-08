Massimo Cacciari: "Le vrai risque est que l’entente entre Moscou et Pékin se renforce davantage"

Penseur libre et irrévérencieux, toujours fidèle à ses idées même lorsqu’elles suscitent la colère de ses interlocuteurs, Massimo Cacciari est considéré comme une sorte d’oracle de la culture et de la politique italiennes. Ce philosophe, ancien maire de Venise, est, ainsi, régulièrement interpellé dans la Péninsule pour décrypter les grands enjeux internationaux autant que les méandres de la conjoncture nationale. Effaré par la fin prématurée du gouvernement de Mario Draghi, il incite les partis de la gauche italienne à renouer leur relation privilégiée avec les plus démunis et les désenchantés de la politique afin de déjouer l’arrivée au pouvoir de la droite radicale.