Massimo Fini: "Comme l'Empire romain, le système actuel implosera probablement tout seul"

Essayiste prolifique et irrévérent, journaliste au verbe à la fois limpide et acéré, Massimo Fini est l’un des auteurs les plus respectés en Italie. Né en 1943, à Cremeno, une petite commune de la Lombardie, il a raconté, analysé et, très souvent, condamné l’évolution de son pays natal, mais aussi d’un Occident qui provoque, encore aujourd’hui, ses élans les plus créatifs. Malgré la cécité qui l’a récemment frappé, Fini reste à l’écoute du monde. Dans son antre milanais, où la fumée des cigarettes s’entremêle au parfum des vieux livres, il évoque, avec sévérité, mais aussi avec un soupçon d’optimisme, les failles du monde d’aujourd’hui.