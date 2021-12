Ne laissons plus la saturation des soins intensifs paralyser la société

Cette crise doit être l’opportunité de repenser notre infrastructure hospitalière. De réparer structurellement ce qui a été déconstruit pendant des décennies.

Vue en plein écran Laurent Hermoye. ©Kristof Vadino

Pour la quatrième fois en deux ans, des mesures sanitaires ont été prises par le gouvernement pour freiner l’épidémie et ne pas saturer les soins intensifs. Peut-on, vague après vague, perpétuer cette logique d’aplatissement de la courbe par des restrictions de liberté sans augmenter la capacité des soins intensifs?

La Belgique compte environ 800 patients hospitalisés en soins intensifs covid. Le vaccin permet de diminuer les formes graves de la maladie, mais il n’est pas parfait. Même dans les régions avec un taux de vaccination élevé, comme la Flandre, les soins intensifs sont proches de la saturation.

Vue en plein écran Aimée Rulinda.

La capacité des soins intensifs est le véritable goulot d’étranglement de la pandémie. Huit cents n’est pourtant pas un nombre si élevé. Cela représente un Belge sur 14.000. Mais c’est une part significative du nombre de lits disponibles (40%). Un pourcentage qui force les hôpitaux à reporter d’autres soins, pourtant nécessaires.

Des propositions pour augmenter durablement la capacité des soins intensifs ont été mises sur la table. Et balayées d’un revers de la main. «Pourquoi ajouter des lits en soins intensifs est impossible», titrait Le Vif. «Fermons cette porte, pour de bon», concluait l’Echo.

Alors que de nouveaux variants font craindre de nouvelles vagues, peut-on réellement se permettre le statu quo? Peut-on continuer, pendant des années encore, à confiner la population et à fermer périodiquement des pans entiers de l’économie pour ne pas saturer les soins intensifs?

Infirmiers épuisés

Un argument récurrent est que nous ne manquons pas de lits, mais d’infirmiers. Les infirmiers des unités covid sont épuisés après deux ans de crise. Beaucoup sont malades ou en burn-out. Certains démissionnent et quittent la profession. Des lits ont même dû être fermés.

Le système hospitalier, soumis depuis des décennies à des restrictions de tout ordre, ne passe pas le « stress test» de la pandémie.

Le problème n’est pas neuf. Le système hospitalier, soumis depuis des décennies à des restrictions de tout ordre, ne passe pas le « stress test» de la pandémie.

Mais le gouvernement peut-il constamment réinvoquer cet argument sans des actions massives pour y apporter une solution? Peut-il d’ailleurs encore, légalement, imposer des restrictions de liberté alors qu’un moyen moins intrusif existe – augmenter sa capacité – pour atteindre l’objectif de ne pas saturer le système hospitalier?

Certes, il a injecté plus d’un milliard d’euros pour revaloriser le secteur des soins de santé. Un montant considérable. Mais les effets sur le terrain se font attendre. «Aujourd’hui, la profession en a ras le bol et attend des actes, du soutien et de la reconnaissance», affirmaient des représentants des infirmiers dans une tribune récente.

Lire aussi Comment éviter la saturation à répétition des hôpitaux?

Une revalorisation du métier pourrait créer de nouvelles vocations pour un métier d’avenir. Interpellée sur Twitter, la porte-parole du ministre Vandenbroucke évoque la création d’un «groupe de travail» sur l’attractivité de la profession. Alors que les soins intensifs saturent, l’heure est-elle vraiment à la création d’un «groupe de travail»?



Hôpital de campagne

Souvenons-nous des images qui circulaient sur les réseaux sociaux au tout début de la pandémie. On y voyait un hôpital temporaire, construit en quelques jours, à Wuhan, épicentre de l’épidémie. De telles structures spécialisées permettent de décharger les hôpitaux tout en répondant aux besoins spécifiques des patients Covid. Entre autres, un séjour relativement long en soins intensifs.

N’est-il pas temps de se rappeler que la vie n’est pas infinie? Qu’un décès du covid n’est ni plus ni moins triste qu’un décès du cancer, d’un AVC ou d’un arrêt cardiaque?

Chez nous, des bâtiments existants pourraient être affectés provisoirement aux soins intensifs covid. L’hôpital militaire. Ou un ancien hôpital, récemment désaffecté. Ou un bâtiment vide, comme le hall du Heysel pour un temps converti en centre de vaccination.

Des procédures pourraient être créées pour moduler cette capacité de lits supplémentaires, en fonction des vagues épidémiques. Des infirmiers qui ont décroché de la profession pourraient être rappelés, avec une compensation attractive. D’autres pourraient être recrutés à l’étranger. La composante médicale de l’armée pourrait être mobilisée. Du personnel moins qualifié pourrait être formé à des tâches moins exigeantes.

La croyance que c’est impossible ne finit-elle pas par créer une prophétie autoréalisatrice?

On pourrait nous répondre que notre point de vue est cynique. Qu’augmenter la capacité des soins intensifs, c’est, de facto, accepter plus de malades et donc plus de morts. Mais n’est-il pas temps de se rappeler que la vie n’est pas infinie? Qu’un décès du covid n’est ni plus ni moins triste qu’un décès du cancer, d’un AVC ou d’un arrêt cardiaque?

On ne peut plus rejouer le même scénario chaque hiver. Cette crise doit être l’opportunité de repenser notre infrastructure hospitalière. De réparer structurellement ce qui a été déconstruit pendant des décennies. Et de donner les moyens aux soignants de faire face, avec plus de sérénité, aux futures vagues et aux futures pandémies.

Laurent Hermoye

Docteur en sciences médicales