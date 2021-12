Non, le modèle des taxis n’est pas "has been"

Premièrement, Uber a délibérément décidé de s’affranchir des prix des courses fixés par la Région de Bruxelles-Capitale que le secteur des taxis est tenu, lui d’appliquer. Les partisans d’Uber invoquent souvent un tarif plus avantageux sans savoir que le tarif des taxis est réglementé et sans réaliser qu’Uber fixe en réalité des tarifs supérieurs au tarif réglementé. Si Uber confirme son monopole, elle pourra fixer unilatéralement le prix de ses courses sans subir les lois de la concurrence.

Deuxièmement, Uber n’engage pas de collaborateurs salariés et à leur offrir une protection sociale, alors que les taxis sont tenus de respecter les barèmes de rémunération et les règles de droit du travail applicables aux employés-chauffeurs. Pourtant, Uber est bien plus qu’une simple application, elle forme ses chauffeurs, elle émet leurs factures, elle fixe leurs trajets et leur rémunération et elle se réserve le droit de les « déconnecter » (lisez licencier) sans préavis. Un chauffeur Uber travaillant à Bruxelles 38 heures par semaine ne gagnera pas davantage que 850 € à 950 € net par mois, tandis qu’Uber prélèvera a minima 25% sur toutes les courses réalisées selon ses désidératas.