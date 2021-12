Nouriel Roubini : "Personne ne souhaite un effondrement économique. On va donc continuer de nourrir l'inflation"

Nouriel Roubini a marqué les esprits en anticipant la crise du crédit et la crise financière de 2008. Surnommé Dr Doom pour ses prévisions souvent sombres, l'économiste irano-américain, professeur à la Stern School of Business de l'University of New York, anticipe un scénario négatif à moyen terme, avec une longue période de stagflation.

Dans une récente note, vous avez dessiné quatre trajectoires possibles pour l'économie mondiale. Où en est-on?

Pour l'instant, la croissance correspond que ce que les politiques anticipaient dans leur scénario positif, celui des "boucles d'or" (NDLR : scénario d’une croissance positive avec de faibles pressions inflationnistes) même si elle est plus faible qu'espérée en raison des blocages dans les chaînes d'approvisionnement et d’une inflation plus élevée, à cause de ces blocages.

Dans ce scénario optimiste, le covid va s'éloigner ou produira des mutations moins graves que le variant Delta. Progressivement, les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement vont se résorber, la croissance accélérera, les coûts de production liés à ces goulots seront moins élevés, ce qui réduira la pression inflationniste. Cela renforcera les marchés boursiers et permettra aux banques centrales d'appliquer des politiques monétaires non conventionnelles de façon beaucoup plus mesurée, sans aller trop vite ni trop fort.

Mais vous anticipez plutôt le pire des scénarios, celui de la stagflation, c'est-à-dire une croissance molle et une forte inflation...

Mes projections à propos d’une stagflation ne sont pas seulement fondées sur des facteurs de court terme. Je me projette davantage sur le moyen terme. Et je le fais en ayant à l'esprit les contraintes qui pèsent sur l'offre et la demande. Du côté de la demande, je postule qu'il y a trop de dette publique et privée dans l'économie mondiale. Depuis 1970, la somme des dettes publiques et privées est passée de 100 % du PIB à 360 %. Avant la pandémie, elle atteignait 330 % en Chine. Elle a encore augmenté depuis lors...

Les dépenses publiques sont vouées à augmenter dans un contexte où une hausse de l'imposition devient politiquement très délicat.

Les niveaux de déficits et de dettes sont gigantesques mais il y a toujours une pression politique forte pour dépenser davantage en proportion du PIB, compte tenu des inégalités et de la nécessité de solutionner la crise des services de santé, notamment. Les dépenses publiques sont donc vouées à augmenter dans un contexte où augmenter les impôts devient politiquement très délicat. D'autant que trop d'imposition fini par freiner la croissance.

Il y a donc un problème structurel, mais également une dette implicite, en plus d'une dette explicite, à savoir les services de soins qui ne sont pas encore assez financés.

Alors, bien sûr, on peut laisser courir l'inflation, et ainsi réduire une partie de la valeur réelle de cette dette, mais si cette inflation persiste trop longtemps, les banques pourraient être amenées à durcir leur politique monétaire, au risque de provoquer un krach obligataire, un krach des crédits, un krach des marchés boursiers, et au final un krach de l'économie. Pour autant, l'option qui génèrera le moins de résistances est encore celle de la monétisation, et donc de l'inflation.

L'erreur est de croire que cette inflation sera transitoire. C'est ne pas voir que des forces sous-jacentes vont faire persister cette inflation.

Les décideurs politiques ne semblent pourtant pas trop inquiets, voire même plutôt rassurés par la solidité de l'économie durant la pandémie. À juste titre?

L'erreur est de croire que cette inflation sera transitoire. C'est ne pas voir que des forces sous-jacentes vont faire persister cette inflation. Les politiques font face à un dilemme : combattre l'inflation, et ainsi engendrer une crise financière et une récession ; ou au contraire l'encourager, et la faire grimper, comme dans les années 70. Politiquement, il n'y a plus vraiment d'appétence pour un effondrement économique. On va donc continuer de nourrir l'inflation.

Du côté de l'offre, divers facteurs à court et à moyen terme vont réduire le potentiel de croissance et augmenter les coûts de production. Ils auront pour effet de provoquer des bulles spéculatives, comme dans les années 70, toujours à cause des politiques monétaires laxistes.

Quels sont ces facteurs?

En résumé ce sont de nouvelles données comme la démondialisation et le protectionnisme, la balkanisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, le transfert de certaines usines à bas coûts de la Chine vers les États-Unis et l'Europe, le vieillissement de la population dans les pays développés comme dans les pays émergents et l'impact attendu sur les dynamiques de consommation, les barrières à l'immigration du travail ou encore la guerre froide entre les États-Unis et la Chine qui est en train de provoquer un découplage technologique.

En quoi ce découplage sino-américain peut-il être aussi impactant pour l'économie mondiale?

Je vais vous donner deux exemples. Supposons d'abord que l'ensemble des pays occidentaux décident de ne plus faire appel à Huawei pour sa 5G, en raison des soupçons d'espionnage par le gouvernement chinois. Imaginons que ces pays fassent appel à Nokia Ericsson qui s'avère coûter 20% plus cher avec 20% de qualité un moins. Cela serait un choc d'offre négatif. On peut aussi envisager la question des semi-conducteurs. Il y a une pénurie importante actuellement, or 50% des semi-conducteurs sont fabriqués à Taïwan, dont 80% en haut de gamme. La Chine sait que les États-Unis vont réduire la disponibilité de ces puces électroniques. Et il y a, en plus, ce risque de confrontation militaire à Taïwan. Ce découplage divise le monde, le fragmente, non seulement aux États-Unis et en Chine, mais aussi dans les autres pays qui devront se positionner d'un côté ou de l'autre. En tout état de cause, cela sera négatif pour la croissance, avec de fortes hausses des coûts de production.

Quand il y a une bulle, les banques centrales ne font rien, et quand cette bulle explose, elles enclenchent bêtement la planche à billets pour sauver tout le monde.

Si vous deviez retenir un seul facteur X, encore incertain, mais qui déterminerait l'ensemble des futures évolutions, quel serait-il?

Ceux qui croient dans le scénario positif, celui des "Boucles d'or", anticipent que les freins ne sont que temporaires, que ce soit pour les goulots d'étranglement dans les chaînes de production, la pénurie de travailleurs, etc. Ils espèrent un retour à une croissance plus forte et sans inflation dès l'an prochain. Mais si ces freins ne sont pas temporaires, j'anticipe plutôt un choc d'offre négatif sur le moyen terme qui réduira le potentiel de croissance et augmentera les coûts de production.

Quand il y a une bulle, les banques centrales ne font rien, et quand cette bulle explose, elles enclenchent bêtement la planche à billets pour sauver tout le monde.

Les banques centrales n'ont peut-être jamais eu un rôle aussi important, et pourtant vous estimez qu'elles ont perdu leur indépendance. Pourquoi?

Prises dans le piège de la dette, elles sont engagées dans un jeu à somme nulle avec le secteur public, mais aussi vis-à-vis du secteur privé. Elles ne peuvent pas agir sans provoquer une crise financière et économique. Elles disent qu'elles agiront si l'inflation sort de la cible, mais au bout du compte, elles ne le feront pas ou reviendront en arrière.

Leur domaine de compétences a par ailleurs été trop élargi ces dernières années. Leur rôle consistait initialement à assurer la stabilité des prix. Elles se penchent maintenant sur la croissance et l'emploi, sur l'inclusion, sur le changement climatique ou encore sur la stabilité financière. Leurs prérogatives ont ainsi été étendues à six ou sept objectifs. Mais quand il y a une bulle, elles ne font rien, et quand cette bulle explose, elles enclenchent bêtement la planche à billets pour sauver tout le monde. Il y a un biais prononcé vers une politique monétaire laxiste.

Subit-on encore les effets secondaires de la crise financière de 2008?