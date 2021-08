Nous vivons dans un monde d'autopropagande

Les personnes avec lesquelles nous sommes en contact sont de plus en plus ciblées par rapport à nos propres intérêts et constamment comparées aux autres par le biais du système de likes et de swipes.

Dans «The expulsion of the other», le philosophe germano-coréen Byung-Chul Han affirme que «l’autre» est occupé à disparaître. Pas littéralement bien sûr, car nous sommes en permanence en contact avec d’autres personnes. Mais l’altérité de l’autre est en train de disparaître. L’autre en tant que personne indépendante, qui se tient en face de nous, qui nous surprend et nous «sort» hors de nous-mêmes, lui, est occupé à disparaître. Les personnes avec lesquelles nous sommes en contact sont en effet de plus en plus ciblées par rapport à nos propres intérêts et constamment comparées aux autres par le biais du système de likes et de swipes. Elles perdent ainsi leur individualité.