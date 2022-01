"Pilier 2": règles compliquées, issue incertaine

Le jeu comprend deux règles de base principales susceptibles de s’appliquer lorsque le TEI d’une juridiction est inférieur à 15% (la mise étant égale à la différence entre 15% et le TEI de la juridiction): une règle d’inclusion du revenu (RIR) qui prévoit la perception d’un impôt supplémentaire au niveau de la holding de tête lorsqu’une entité filiale étrangère est faiblement imposées et, lorsque cette règle n’est pas applicable ou ne comble pas totalement l’insuffisance d’impôt, une règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII) qui prévoit une répartition proportionnelle de l’impôt restant à payer auprès des autres juridictions dans lesquelles le Groupe d’EMN est actif. Autrement dit, soit la juridiction de la holding de tête rafle la mise (RIR), soit le pot (restant) est réparti entre les juridictions participantes concernées (RPII).

Expliqué comme cela, Pilier 2 semble être d’une facilité enfantine. C’est malheureusement justement quand on croit avoir compris que cela se complique: les calculs se font sur base de la comptabilité consolidée "ajustée", il faut tenir compte des impôts différés, des entités exclues, des règles spécifiques aux sociétés holdings intermédiaires ou partiellement détenues, des règles d’exclusion basée sur la substance, des règles transitoires, des reports de pertes en avant et des excédents d’impôts, des interactions entre les règles mondiales et européennes, etc. À côté de cela, les règles de l’impôt des sociétés en Belgique sont un véritable jeu d’enfant!