Quelle est la responsabilité du notaire lors d'une vente immobilière?

Dans le contexte actuel, nous sommes nombreux à repenser notre habitation et envisager l’acquisition d’un bien immobilier répondant à nos attentes engendrées par des confinements à répétition. Lorsque l’on passe autant de temps chez soi, nous devenons en effet de plus en plus sensible aux petits défauts de notre habitat et aspirons souvent à plus d’espaces ouverts vers l’extérieur.