Une activité fréquente de l’esprit consiste à apporter une réponse aux questions qui lui sont posées. Mais il est très rare qu’une question soit totalement neutre. Arrêtons-nous aujourd’hui quelques instants pour réaliser à quel point une question peut être chargée, combien elle prédétermine parfois une réflexion sur le point d'être entamée.

On qualifie parfois une question de tordue. Mais pourrait-il en être autrement ? La personne qui la pose, le moment de la journée, le ton qu'elle utilise, tout contribue à donner à une question une orientation, une inertie, un élan. Une question posée contient déjà une propre idée de sa réponse.

En fait toutes les questions sont tordues !

Le sens de la question

“Un fermier a 17 chevaux. Tous sont morts sauf 9. Combien en reste-t-il ?”. Ce genre de devinette qui amusait notre enfance reste une leçon pour les adultes. Ne sent-on pas en effet en nous une tentation, une force même, qui nous pousserait à soustraire 9 de 17, quitte à sourire dans la seconde qui suit… ?

Combien de fois ne sommes-nous pas piégés par une information surabondante que nous croyons utile, ou parfois même nécessaire d’utiliser?

Il faut donc se poser des questions à propos des questions.

Parfois le contexte joue un rôle. Faites le test et demandez à quelqu’un de dessiner en vitesse un petit chien. La plupart du temps il sera de profil, et la tête à gauche. C’est, paraît-il, lié à notre éducation occidentale pour qui la flèche du temps va de gauche à droite, et qui attribue plus d’importance à la tête qu’aux autres membres du corps…

Mais parfois le contexte importe peu. Prenez un groupe de personnes que vous divisez en deux, de manière aléatoire. Aux premiers, demandez-leur, sans leur laisser le temps de calculer, de donner un ordre de grandeur du produit 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8. Au deuxième groupe, dans une autre pièce mais dans le même temps très court, demandez d’estimer la valeur du produit 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2

Les réponses du premier groupe seront en général inférieures - et de loin - à celles du deuxième ! Mais dans les deux cas elles seront très loin de la bonne réponse qui est de 40.320 !

Question de méfiance

Le périmètre d’une question peut aussi être plus large qu’on ne le pense, comme dans le célèbre exercice des neuf points disposés en carré qu’il faut relier de quatre traits, sans quitter la feuille de papier. La chose n’est possible qu’en “sortant du cadre”. Mais combien de fois n’encadrons-nous pas inconsciemment - et inutilement - la question qui nous est posée ?

Quand on demande de combien de manières différentes il est possible de couper un carré en quatre morceaux identiques, on s’arrête parfois à 6 ou 8. Or il y en a une infinité. Surtout quand on utilise des lignes courbes, ce que la question n’interdisait nullement…

L'art de la réponse est donc une question de méfiance et la manière la plus efficace de traiter une question consiste parfois à la remettre en question!

Demandez à quelqu’un ce que représente pour lui la figure suivante : T

Il évoquera alors la lettre t en s’étonnant même de la question qui lui est posée. Demandez-lui ensuite ce que représente T T

Deux fois la lettre t, probablement. Mais si vous procédez autrement et montrez d’abord le soi-disant double t, quelle aurait été sa réponse ? Des poteaux, des antennes, la lettre π, un morceau de temple grec, une table trouée… difficile à dire a priori. Mais vous conviendrez que la probabilité de dire « un double t » est d’autant plus grande que le simple t aura été présenté juste avant.

Le problème, c’est le problème

Dans un de ses nombreux dialogues, Socrate demande à un esclave de construire, à partir d’un carré donné, un autre carré d’une surface double. Dans un premier temps, l’esclave - tout comme nous probablement 2.500 ans plus tard - raisonne dans le sens “d’un peu plus de la même chose “ et se dit que la solution consiste à rallonger deux des côtés du carré de départ d’une distance qu’il suffit de connaître.

Socrate montre à l’esclave que sa voie est sans issue parce que les nombres irrationnels étaient inconnus des Grecs. Mais il lui montre aussi comment faire, en construisant simplement le deuxième carré sur une des deux diagonales du premier.

Questionner est un art à redécouvrir car, bien souvent, le problème, c’est le problème!

Plutôt que de demander à ses élèves une bonne réponse, Socrate leur suggérait la pratique de la bonne question. De manière plus globale, le questionnement socratique s’organise autour de six types de questions.

1. Une question dont le but est d’aider à clarifier et à comprendre le point de vue présenté : Qu’entendez-vous par là ? Pouvez-vous donner un exemple de… ? Comment expliquez-vous que… ? Quel est le problème que vous essayez de résoudre ?

2. Une question sur les hypothèses avancées : Y a-t-il des preuves de… ? Est-ce toujours le cas ? Que se passerait-il si ?

3. Une question qui vise à tester la solidité de l’argumentation : Pourquoi dites-vous que… ? Comment peut-on justifier cela ? Comment savez-vous que ?

4. Une question qui amène d’autres éclairages sur ce qui a été dit : Y a-t-il d’autres points de vue possibles ? Que dirait quelqu’un en désaccord ? Pouvez-vous reformuler… ? Et si quelqu’un suggérait de… ?

5. Une question qui attire l’attention sur les implications et les conséquences : Y aurait-il alors un principe général qui… ? Et quelles seraient les conséquences de… ? Est-ce cohérent avec ce qui a été dit précédemment ? Et si vous aviez tort ?

6. Une meta-question au sujet de la discussion elle-même : En quoi cela nous aide-t-il ? Comment pourrait-on résumer à ce stade-ci ? Y a-t-il d’autres questions ? Pourquoi pensez-vous que je vous pose cette question ?

Questionner est un art à redécouvrir car, bien souvent, le problème, c’est le problème!

