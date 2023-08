Rémy Oudghiri: "La marche permet de rester libre et d’échapper aux machines"

Les confinements de 2020 et 2021 ont contribué à initier des millions de personnes au plaisir simple de la marche et de la randonnée. Directeur général de Sociovision (groupe IFOP), Rémy Oudghiri est un fin observateur des évolutions de la société. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages décrivant le retour à la simplicité au cours de ces dix dernières années. Dans son dernier livre, "La société très secrète des marcheurs solitaires", le sociologue a interrogé des randonneurs ou des marcheurs urbains qui fuient les habitudes pour retrouver l'essentiel et l'imprévu.