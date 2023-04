Shoshana Zuboff: "L'Europe a détourné de l'iceberg l'immense Titanic de la démocratie occidentale"

"Prophète de l'ère de l'information" selon le Financial Times, Shoshana Zuboff, professeure émérite à la Harvard Business School et professeure associée à la Harvard Law School, se veut une sorte de pythie, notamment au travers de cette "bible" qu'est "L'âge du capitalisme de surveillance"*, un ouvrage qui annonce un futur déjà présent, à savoir la captation massive de nos données pensée par les Gafam à des fins commerciales et la surveillance généralisée qui en découle.