Si seulement Bruxelles était mieux gérée

Si cela se trouve, les résultats de la politique bruxelloise sont encore plus dramatiques. Bruxelles peut difficilement être comparée à la Flandre ou à la Wallonie car elle est confrontée à des défis métropolitains spécifiques. Mais si on compare par rapport aux autres capitales européennes, la situation économique de Bruxelles est également un drame .

En 2020, par exemple, pas moins de quatre Bruxellois sur dix ne travaillaient pas. C'est de loin le pire chiffre parmi les régions capitales européennes. À Amsterdam, ce chiffre est de 19 % et à Stockholm, il n'est que de 16 %. Le nombre élevé de personnes inactives à Bruxelles est d'autant plus douloureux que, juste à côté, en Flandre, les entreprises sont confrontées à une pénurie de personnel de plus en plus aiguë. Certaines mesures ont déjà été prises à cet égard, mais elles sont manifestement insuffisantes.