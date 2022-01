Tout le monde veut la lune

Revue de presse du magazine britannique The Economist.

Près d'un demi-siècle que les astronautes ont marché sur la Lune… Aujourd’hui, une nouvelle ère d'exploration s’y déploie. Cette fois, l'objectif n'est pas seulement d'amener des personnes et des machines sur ou à proximité du satellite terrestre, mais également d'y maintenir les opérations.

Entre autres Chine, Émirats arabes unis ou Russie, les efforts direction la Lune les plus ambitieux sont ceux de l'Amérique. Son agence spatiale, la NASA, vise à y renvoyer des personnes d'ici le milieu de la décennie . Au lieu de voler directement depuis la Terre, comme l'a fait Apollo, le plan cette fois est de construire une station spatiale en orbite lunaire, connue sous le nom de Gateway.

C’est certainement impressionnant, mais s’il s’agit de viser la durabilité de ces opérations, des ressources locales seront nécessaires. Deux, en particulier, pourraient être utiles. Le premier: l'eau. Le second, la surface de la Lune elle-même. Composée d’une roche concassée, appelée régolithe, broyée et peut-être mélangée à des liquides appropriés, pourrait être transformée en "encre" adaptée… à l'impression 3D de bâtiments.

Des ressources internationales?

De tels efforts soulèvent une question pour le moins cruciale. Les ressources lunaires peuvent-elles être possédées? Le Traité sur l'espace extra-atmosphérique, qui remonte à 1967 et ratifié par 111 pays, dont l'Amérique, interdit les revendications de souveraineté sur les corps célestes. Mais souveraineté et propriété ne sont pas la même chose. Ainsi, l'Amérique et plusieurs autres pays soutiennent que les matériaux lunaires utiles sont là pour être emportés.