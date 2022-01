Trop complexes, les procédures de marchés publics doivent être rendues plus accessibles

Réduire la charge administrative, raccourcir les délais de paiement, renforcer la digitalisation, ne plus se focaliser uniquement sur le critère du prix figurent parmi les pistes possibles.

Les marchés publics concernent tout le monde: les pouvoirs publics qui les lancent et décident qui les réalisera ; les entreprises qui y répondent et, plus particulièrement, celles qui reçoivent la responsabilité de faire aboutir les chantiers inhérents ; mais aussi la population dans son ensemble car c’est elle qui bénéficie in fine des travaux et services ainsi concrétisés et/ou mis en fonction.

Les marchés publics, ce sont également des réglementations complexes qui dépendent de différents niveaux de pouvoir. Il y a, d’un côté, les niveaux européen et fédéral, qui définissent le cadre légal de base. Suivent, de l’autre, les Régions qui peuvent, elles, ajouter des règles complémentaires afin que les politiques menées soient davantage en accord avec leurs besoins et ambitions spécifiques.

Cette difficulté d’ordre administratif pose principalement problème aux pouvoirs locaux ainsi qu’aux entreprises de moindre envergure.

Les premiers ne disposent, en effet, pas toujours des moyens humains et de l’expertise requise pour pouvoir élaborer des cahiers des charges complets ne se fondant, par exemple, pas uniquement sur le seul critère du prix, mais prenant en compte nombre d’autres aspects (environnementaux, notamment).

Chaque année, on attribue des marchés publics pour quelque 60 milliards d’euros dans notre pays.

Toutes les communes et, a fortiori, les plus petites ne comptent pas forcément dans leur personnel des agents suffisamment formés pour maîtriser des matières si pointues. Engager n’est par ailleurs pas aisé pour deux raisons: le coût que cela représente pour le budget communal et, qui plus est, les difficultés à trouver des gens qualifiés.

Les secondes, qu’il s’agisse de PME ou de TPE voire d’indépendants, font face aux mêmes écueils. Il s’avère fatalement ardu de répondre à un appel d’offres quand on ne dispose pas, dans son équipe, d’un spécialiste dans ces matières administratives.

C’est sans doute ce qui explique que, de 2015 à 2019, la part prise par les PME et TPE dans le total de réponses aux appels d’offres était en diminution, alors même que ces derniers augmentaient. Une constatation d’autant plus amère qu’elles représentent 99% du paysage entrepreneurial belge et que, chaque année, on attribue des marchés publics pour quelque 60 milliards d’euros dans notre pays.

Nous travaillerons donc d’ici peu sur cette thématique transversale par excellence vu qu’elle concerne plusieurs niveaux de pouvoir simultanément. Au programme ? Des auditions d’experts, des avis écrits de personnes-ressources et d’institutions spécialisées, des débats… pour aboutir à une série de constats et de recommandations en vue d’améliorer les procédures de marchés publics.

Est-il besoin de rappeler le besoin de raccourcir des délais de paiement parfois (souvent) trop longs et qui découragent les entreprises qui ne disposent pas d’une solide assise financière?

Certaines pistes de réflexion émergent déjà. Il est ainsi nécessaire de vulgariser et simplifier encore davantage les documents présentés par les pouvoirs adjudicateurs afin de rendre les marchés publics plus accessibles aux opérateurs économiques. Une réduction des charges administratives ainsi qu’une harmonisation des divers canevas rédigés par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs iraient dans le même sens.

Est-il besoin de rappeler le besoin de raccourcir des délais de paiement parfois (souvent) trop longs et qui soit découragent les entreprises qui ne disposent pas d’une solide assise financière soit leur posent problème par la suite lorsqu’il s’agit d’attendre de longs mois avant d’être rétribué pour le travail effectué?

Il serait par ailleurs pertinent de renforcer la digitalisation des processus de passation ; cela en veillant à l’impact que de pareils changements pourraient avoir sur les entreprises, notamment en matière de transparence lors de la mise en concurrence des offres. Il conviendrait enfin de mieux préparer les cahiers spéciaux des charges afin que ceux-ci ne se focalisent plus uniquement sur le critère du prix.

Autrement dit, si les procédures inhérentes aux marchés publics sont complexes, elles sont également perfectibles. Œuvrer à les adapter pour davantage d’efficience ne sera que positif pour les pouvoirs publics, les entreprises et la population.