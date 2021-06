Un dico pour en finir avec le Covid

Si le Covid a son vaccin, il a désormais son dico. On aurait pu l’appeler le Dicoppens, mais Dicovid lui va beaucoup mieux. Et comme l’humour est un vaccin certifié efficace à 100%, on peut être amplement rassuré. Même si Bruno Coppens nous garantit en couverture des effets secondaires...

Cette idée d’un dico est née en février dernier, explique Bruno Coppens. Lui qui, en tant qu’artiste, a tant pesté contre le coronavirus et le confinement remercie au passage… le Covid-19. "Le Covid a tout a mis en œuvre depuis mars 2020 afin que je ne traîne pas les soirs, week-ends et jours fériés sur les scènes de Belgique, de Suisse, de France et ce dans le seul but de m’offrir le temps nécessaire à la rédaction de cet ouvrage". Alors, merci le Covid. Et merci à ce dico qui nous permet de devenir expert en virologie et en "mariusgilbertologie". À la lettre G, on retrouve d'ailleurs Gilbert Marius, cette "divinité virologiste" qui a même une prière à son nom:

"Je vous salue Marius

Plein de grâce

Les soigneurs sont avec vous

Vous êtes béni par toutes les femmes

Et le virus,

fruit de nos grandes failles,

est banni!"