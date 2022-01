"Un futur à la Mad Max est possible"...

Arrivé en 2007 à la direction du prestigieux Royal institute of international affairs, Robin Niblett quittera ses fonctions en 2022. Il partage ses réflexions sur les grands enjeux diplomatiques actuels.

Il y a quinze ans, vous preniez la direction de la Chatham house, à une période relativement calme en comparaison des bouleversements qui ont suivi. Vous aviez insisté, avec raison, sur la menace imminente d'une poussée du populisme. Comment analysez-vous l'évolution générale du climat depuis lors?

Dès lors que les gens ne sont pas heureux, ils cherchent des réponses, qu'ils obtiennent auprès des politiciens spécialisés dans la fourniture de solutions simplistes à des problèmes complexes. Ces derniers suivent une humeur, une colère, qui grandit dans la société, et tirent profit de ces insatisfactions populaires, même si parfois ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils racontent et à ce que les gens ressentent.

Il est difficile d'évacuer rapidement ce type de colères. Dix ans, quinze ans, peut-être même vingt ans, ont séparé leur naissance de leur point culminant, représenté par l'élection de Donald Trump, le Brexit ou d'autres insurrections populaires depuis 2016. Les graines de la colère ont été semées dès les années 80, avec le début de la mondialisation marqué par la fin de la guerre froide, ainsi que les mouvements dérégulateurs sous l'ère Reagan et l'ère Thatcher.

On peut aussi retenir le marqueur très significatif qu'a été l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Tous ces mouvements ont contribué à fragiliser les bases du modèle de l'économie sociale de marché qui avait été mis en place dans les années 40 et 50 par les gouvernements occidentaux.

Cette vague de colère risque-t-elle de progresser encore?

Ce qui est intéressant dans la période actuelle, qui est celle de tous les défis, c'est la façon dont les démocraties finissent malgré tout par absorber la frustration révolutionnaire, et la dirigent vers une solution qui fait partie d'une structuration démocratique.

Rien n'est jamais acquis, bien sûr, mais si vous observez la façon dont Macron a émergé, en tant qu'offre alternative, à un moment où tout le monde pensait que le populisme était en mesure de concrétiser sa domination, vous constatez qu'il y a une réelle demande pour le centre.

Il y a eu le Brexit au Royaume-Uni, mais le parti conservateur et le parti travailliste ont également fini par intégrer le mouvement populiste qui l'a fait naître. D'ailleurs, son initiateur, Nigel Farage, est aujourd'hui devenu un simple commentateur radio. Son parti s'est effondré, et il ne représente plus une figure politique de premier plan.

En Allemagne, les sociaux-démocrates, les verts et le FDP, ce parti de droite libérale, ont réussi à former une coalition...

Vous évoquez l'intégration réussie du Brexit dans un processus démocratique conjoint des Tories et du Labour. Mais les décisions du Premier ministre Boris Johnson nuisent beaucoup à la réputation du pays, par exemple lorsqu'il enfreint grossièrement des accords internationaux, ou qu'il suspend le Parlement britannique…

Il a effectivement suspendu le Parlement quelques semaines avant les élections de 2019, mais n'oublions pas que la Cour suprême a annulé cette suspension. Et son parti a fait entendre son mécontentement de façon très spectaculaire. Cela s'est d'ailleurs reproduit il y a quelques semaines, lorsqu'il a cédé à la pression des parlementaires pour durcir certaines règles internes aux Communes.

Par ailleurs, il faut faire la séparation entre populisme et politique étrangère. Les rapports tumultueux de Boris Johnson avec l'Union européenne font désormais partie de la politique étrangère, avec tout ce que cela peut impliquer de compétition ou de pressions. La suspension du protocole nord-irlandais n'a pas encore été décidée. Et Boris Johnson n'est pas Donald Trump.

Dans la foulée de l'entrée en vigueur du Brexit, en janvier dernier, vous avez écrit une analyse remarquée sur l'importance pour Boris Johnson d'abandonner sa vision de Global Britain, au profit d'une stratégie plus fine de global broker, dans laquelle le Royaume-Uni essaierait de devenir avant tout un agent d'influence diplomatique. Le Premier ministre a-t-il suivi ce chemin?

Cette réflexion visait à envoyer un message aux décideurs politiques sur ce que le Royaume-Uni pouvait ou devait désormais être. J'ai voulu rappeler quels étaient les atouts du pays, mais que ces atouts et cette influence devaient être utilisés avec discernement. Car être un membre de l'Otan, du G7, du G20 ou du Conseil de sécurité des nations unies ne suffit pas. Il faut pouvoir réfléchir profondément à l'organisation de cette influence.

Il m'a semblé qu'une telle influence serait difficile à établir si le Royaume-Uni restait en conflit avec l'Union européenne, qui rassemble des pays dont les intérêts sont étroitement alignés avec ceux du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a pas été cet agent d'influence mondial au cours de l'année écoulée. La gestion du sommet du G7 dans les Cornouailles, en juin dernier, a été plutôt bonne. Elle a permis l'émergence de partenariats très importants entre démocraties libérales.

C'est précisément cette voie que le Royaume-Uni doit tenir, celle selon laquelle le vieux G7, le vieil Occident, ne suffisent plus.

Le rôle de l'Otan est-il aussi significatif qu'il y a quelques années?

Je ne dirais pas que l'Otan a plus ou moins de pouvoir qu'avant. Elle reste une alliance, qui est crédible pour autant que les pays membres y croient. Et le Royaume-Uni a réaffirmé son attachement sans équivoque. Tant que les relations avec la Russie restent conflictuelles, l'Otan demeure une organisation importante.

La seule condition qui puisse mener à sa disparition serait que la Russie cesse de mener des opérations d'ingérence, comme elle l'a fait dans les élections allemandes et françaises, ou en tuant des espions au Royaume-Uni. Il y a aussi cette situation très tendue en Ukraine. Dans la mesure où Poutine continue de voir l'Occident comme un ennemi, l'Otan restera nécessaire, car la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et même la France ne veulent pas la voir s'affaiblir. Avec Biden à la Maison-Blanche, l'Otan a retrouvé une certaine crédibilité. N'oublions pas que Trump était unique, y compris parmi les Républicains. Si Ted Cruz devait être élu, il serait en faveur de l'Otan.

Plus personne n'évoque le rôle de l'ONU, dont l'influence s'est effondrée depuis 20 ans alors qu'elle était au centre de l'ordre mondial. Est-ce problématique?

Malheureusement, les Nations unies reflètent le monde multipolaire actuel. Face à autant de pouvoirs et de compétition, il est difficile pour l'ONU d'être autre chose qu'un forum du plus petit dénominateur commun.

Avec un commerce mondial de plus en plus régional, avec de plus en plus de protectionnisme, le système de Bretton Woods et l'Organisation mondiale du commerce sont affaiblis. Le Fonds monétaire international est un petit acteur au regard des immenses financements qui ont été effectués par les gouvernements nationaux dans leurs propres économies.

La crise du coronavirus a accentué ce mouvement de repli sur soi et sur la sécurité intérieure. Même sous Biden, on assiste à une politique étrangère de classe moyenne, "Americans First". Boris Johnson œuvre pour la reprise de contrôle souverainiste, avec la volonté de réduire le fossé entre le nord et le sud du pays. L'Union européenne est focalisée sur le contrôle de l'immigration. La Chine dépend des marchés internationaux, mais en même temps, il est très difficile de s'y rendre actuellement.

Cela dit, tout cela était en partie nécessaire: la mondialisation était devenue trop inégale, et de larges parties des sociétés étaient devenues trop peu sûres. C'est un rééquilibrage naturel après l'ouverture massive qui a suivi la fin de la guerre froide.

Il y a dix ans, avant les nombreuses turbulences de la décennie écoulée, vous écriviez que les États-Unis restaient le seul pays capable de contrebalancer les risques liés à l'émergence de nouvelles puissances. Est-ce toujours le cas?

Avoir la possibilité de le faire et le faire sont deux choses différentes. Sous Trump, les États-Unis pouvaient tenir ce rôle, mais ne l'ont pas fait. Le principe d'America first était de ne se soucier que de soi, d'utiliser les forces du pays de façon autocentrée. Cela a eu un impact très négatif sur les affaires internationales, car tout le monde s'est retranché. Sous Biden, les États-Unis ont compris qu'ils avaient davantage besoin d'alliés, afin de contrebalancer la Chine, la Russie, et d'autres puissances.

Mais au-delà des nouvelles puissances, le plus inquiétant me semble être l'effondrement potentiel d'États en Afrique ou en Amérique latine, de tous ces pays qui ont bénéficié de la mondialisation et qui pourraient être les premiers perdants des évolutions actuelles.

Le chaos qui pourrait en résulter entraînerait des migrations de masse, avec pour conséquence plus de populisme et l'émergence de société de type Mad Max, avec des communautés repliées sur elles-mêmes, en vase clos. Ces sociétés privées constituées uniquement de gens aisés continueraient de commercer entre elles, via la technologie, internet et le partage de services. Elles ne dépendraient plus autant de l'humain ou des industries que par le passé. Elles opéreraient une séparation totale d'avec les autres communautés moins riches.

Ce futur dystopique est ma plus grande inquiétude, au-delà même de la montée de populisme.

