Vous avez dit mesures fiscales pour soutenir la classe moyenne?

Les deux dernières semaines d’octobre ont fait l’objet d’annonces quant à l’arrivée de nouvelles mesures fiscales par le Gouvernement fédéral d’une part et le Gouvernement wallon d’autre part.

Cet accord a été annoncé par le Premier ministre comme visant à trouver un équilibre entre, d’une part, un effort budgétaire, tant en termes de diminution de dépenses que d’augmentation de recettes et, d’autre part, une relance économique , par la réalisation d’investissements dans certains domaines tels que celui du climat, des transports publics ou encore de la cybersécurité.

Du réchauffé

À propos des mesures fiscales visant à contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux de l’accord budgétaire, on annonce une baisse d’impôt de 300 millions d’euros dont pourra bénéficier la classe moyenne.

On voit mal comment une baisse d’impôt significative pourrait être réalisée et partant, la classe moyenne soutenue, à la lumière de la nouvelle réforme fiscale.

En annonçant cette bonne nouvelle, notre Premier ministre avait sans doute déjà en tête le fait qu’une partie de cet effort serait réalisée grâce aux mesures fiscales qui avaient déjà été annoncées dans la déclaration établie lors de la formation du gouvernement fédéral en 2020 et qui ont, depuis lors, été mises en œuvre.

Toutefois, même en prenant en considération ces mesures déjà introduites, on voit mal comment une baisse d’impôt significative pourrait être réalisée et partant, la classe moyenne soutenue, à la lumière de la nouvelle réforme fiscale.

D’après les annonces des ministres de la coalition gouvernementale, la réduction de la cotisation spéciale de sécurité sociale permettra de financer une diminution de charges sur les bas et moyens salaires pour atteindre le montant de 300 millions d’euros d’épargne.

Son montant annuel actuel est de maximum environ 750 € brut (avant impôt) par ménage pour les plus hauts salaires. La réduction annoncée serait d’un montant annuel de 50 € net pour un isolé et de 150 € net pour un couple. Il y a donc lieu de douter de l’impact considérable qu’aura cette mesure sur la classe moyenne d’autant plus que cette réduction de cotisation ne vise pas les ménages composés d’indépendants.