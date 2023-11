Le 11 décembre prochain, la Société royale d’économie politique de Belgique (SREPB) accueillera Thomas Dermine et Geert Noels pour une conférence-débat sur le thème: Wallonie-Flandre : Par-delà les clichés

La Wallonie fait-elle figure de désert économique en comparaison avec la Flandre? Cette dernière est-elle plus méritante que sa voisine méridionale? Les Wallons sont-ils plus paresseux que les Flamands? Le sud du pays vit-il aux crochetx du nord? Dans quelle mesure nos économies régionales sont-elles interdépendantes?

Thomas Dermine est secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique et auteur du livre « Wallonie-Flandre : Par-delà les clichés » (Kennes, 2023).

Geert Noels est économiste en chef et CEO d’Econopolis, et auteur des livres « Econoshock » (Houtekiet, 2008) et « Gigantisme » (Lannoo-Spectrum, 2019).