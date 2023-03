William Alberque: "Nous sommes peut-être à l'aube d'une grande course aux armes nucléaires"

Alors que la Russie vient de se retirer du traité New Start et d'annoncer le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, les visées à long terme du maître du Kremlin continuent de susciter des interrogations. Pour William Alberque, directeur du Contrôle des Armes à l'International Institute for Strategic Studies (IISS) et ancien directeur du Centre de Non-prolifération à l'Otan, Poutine n'ira jamais au-delà des menaces quant à l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Mais celui-ci réserve ses missiles les plus modernes et les plus performants pour un possible conflit avec l'Occident.