Yascha Mounk: "Nous nous sommes habitués à la paix, à la liberté, à la stabilité. On ne perçoit plus que les maux et les limites des démocraties"

Le politologue Yascha Mounk affiche toujours un optimisme apparemment inébranlable. Pourtant, ce jeune Allemand, naturalisé américain, professeur à l'université Harvard, est l’un des premiers intellectuels à avoir alerté l’opinion publique des dangers guettant les valeurs et les systèmes démocratiques à travers le monde. Grand défenseur du libéralisme politique, il ne cesse d’évoquer la force corrosive des populismes et du nationalisme agressif et s’évertue, avec une sagesse étonnante pour ses quarante ans, à proposer solutions et remèdes.