Le bloc déflationniste ne veut pas mourir

Pourtant, le Covid-19 et la grande crise financière ont mis au jour le caractère inadapté des règles que l’Europe s’est prescrites. Dans une union monétaire, contraindre à "dépenser moins" sans instituer de solidarité financière entre États, c’est réduire nos forces productives , reporter la crise économique sur ceux qui en sont les principales victimes, abandonner des pans stratégiques de notre industrie . Les politiques déflationnistes menées depuis dix ans ont ainsi cassé la dynamique européenne tout en rendant le continent plus dépendant de l’extérieur pour sa croissance et ses approvisionnements.

Mais l’opinion publique demeure sensible à l’assimilation démagogique du budget national et du budget d’un ménage, à la dénonciation rituelle de "l’assistanat", comme si la réussite entrepreneuriale était indépendante de l’environnement macroéconomique et financier. Alors que la hausse des prix reflète un décalage naturel entre l’offre et la demande après des mois de confinement et que l’inflation anticipée demeure anormalement faible, les experts agitent le spectre de l’inflation qui, bien avant de toucher les plus pauvres, favorise plutôt les jeunes générations dans la recherche d’un emploi et l’obtention d’un logement.