Le pass sanitaire peut-il faire trépasser la croissance française?

Il est paradoxal de vouloir atteindre 6% de croissance en 2021 tout en mettant en place des restrictions qui vont détourner les Français de la consommation et des sorties du quotidien pendant l'été. Et nul ne peut être certain que ces mesures nous permettraient d'éviter un 4 e confinement à l'automne.

Tous les professionnels des secteurs concernés annoncent des impacts négatifs entre 18% et 60% en moins du chiffre d'affaires annuel. Soulignons que, dans le secteur du tourisme, 60% du chiffre d'affaires se fait entre juillet et septembre. Le secteur du tourisme, c'est environ 170 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires en France pour une année normale. En 2020, la perte pour le tourisme est estimée entre 60 et 75 milliards d'euros et ce, malgré une plutôt bonne saison en juillet août l'an dernier.