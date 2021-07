Télétravailler au soleil: pourquoi pas vous?

1. Choisir la destination selon ses envies et ses contraintes

Certaines destinations font rêver, mais y mettre en place un cadre de travail adapté à ses activités n'est pas toujours aisé. Il faut penser réseau et autonomie. Réfléchir à des manières de travailler de manière indépendante, tout en continuant à collaborer efficacement avec son réseau et ses collègues lorsque l'on est loin. Prévoir des points réguliers avec les clients et les collaborateurs est essentiel.