A quand un débat sérieux sur les passeports vaccinaux?

Revue de presse du quotidien britannique The Guardian.

Nous devons avoir un débat national à propos du passeport vaccinal. Le problème posé par l'approche catastrophique du gouvernement, qui consiste à donner la priorité à l'économie dans la gestion de la pandémie , n'est en effet que trop évident. L'introduction d'un passeport domestique sera coûteuse, divisante, contre-productive et dangereuse pour notre mode de vie.

Cette instabilité constante est, en fait, moins le signe d'un manque de compétence que celui d’ un chaos malveillant et étudié visant à renvoyer la balle pour toute nouvelle victime de la pandémie. Cette approche, l'immunité collective 2.0, laisse en effet le virus proliférer et crée un territoire fertile pour les variantes résistantes au vaccin.

A cet égard, le passeport vaccinal est une mesure illibérale et discriminatoire ; un moyen de forcer les jeunes à se faire vacciner plutôt que de prévenir efficacement la transmission.

La vaccination obligatoire est contre-productive dans les pays de tradition libérale et libertaire. Elle est aussi contraire à l'éthique étant donné la nouveauté de ces vaccins et le manque d'éducation du public.

Les passeports domestiques, quels qu'ils soient, mènent inévitablement à la discrimination, à la corruption et à l'oppression. Et étant donné que ce nouveau type de carte d'identité obligatoire concerne explicitement la santé, ils franchissent une nouvelle limite en matière de vie privée et de liberté.