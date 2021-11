À quand une politique mondiale des vaccins?

Revue de presse du quotidien australien The Age.

Vendredi, nous nous sommes tous réveillés en apprenant qu'une nouvelle souche potentiellement dangereuse, baptisée Omicron, avait été détectée dans neuf pays d'Afrique australe. Les scientifiques ne connaissent pas encore la gravité de cette nouvelle souche, mais l’OMS l'a qualifiée de variante "préoccupante".

Ce manque d'informations n'a pas empêché les autorités d'agir rapidement en réintroduisant certaines restrictions de voyage et des mesures de quarantaine pour les voyageurs en provenance de ces pays.

Les nombreux dangers liés au covid se situent désormais au-delà de nos frontières. De fait, tandis que les pays riches s'efforcent d'obtenir les taux de vaccination les plus élevés possible, les pays plus pauvres, quant à eux, n’en sont encore qu’à rêver d’avoir accès aux vaccins, à la logistique et aux campagnes d’information.

Notre vie ne reviendra pas à la normale tant que les vaccins ne seront pas rapidement disponibles dans les pays les plus pauvres.

Le mois dernier, une coalition d’ONG, signalait que seule une dose de vaccin sur sept promises aux pays les plus pauvres du monde avait été livrée. Sur les 1,8 milliard de doses promises, seules 261 millions, soit 14%, sont arrivées dans les pays à faible revenu. Près d’un an après la mise à disposition des vaccins, seuls 1,3% des personnes vivant dans les régions les plus pauvres du monde sont désormais entièrement vaccinées.

Nos autorités peuvent donc se féliciter de nos efforts pour atteindre un niveau de vaccination supérieur à celui de nombreux autres pays, en réalité, avec l'ouverture des frontières, la libre circulation et le commerce, notre vie ne reviendra pas à la normale tant que les vaccins ne seront pas rapidement disponibles dans les pays les plus pauvres.

La prochaine étape de l'Australie dans sa lutte contre le Covid-19 devra donc être de jouer un rôle plus important dans la diplomatie des vaccins. L'Australie étant l'un des pays les plus ouverts et les plus avides de voyages, par ailleurs extrêmement dépendant du tourisme et du commerce international, il est dans notre intérêt de veiller à ce que les personnes les plus vulnérables, partout à travers le monde, aient accès au vaccin.

Quelle que soit l'évolution de la menace d'Omicron dans les semaines et les mois à venir, la question de la sous-vaccination dans les pays les plus pauvres continuera donc à créer des crises humanitaires dans les pays en développement et des perturbations majeures dans les pays développés. Cela se poursuivra jusqu’à ce que le virus ne trouve plus de populations affaiblies par la maladie pour continuer à muter.