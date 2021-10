Au secours, le chômage baisse!

En France, où la courbe du chômage a toujours été très flexible à la hausse et très rigide à la baisse , c'est du jamais vu. Sans doute cela s'explique-t-il par le fait que le fonctionnement de l'appareil productif, préservé par une injection massive d'argent public, a pu reprendre bien plus vite que lors des précédentes récessions.

Ce qui est moins sain, c'est la vitesse à laquelle réapparaissent, en s'amplifiant, les pénuries d'emploi qui s'observaient déjà avant la crise. Touchant des nombreux secteurs, de la viticulture à l'hôtellerie, en passant par l'artisanat et le bâtiment, ces demandes de travail non satisfaites se manifestent trop tôt et trop fort eu égard au niveau d'activité et de chômage. Car non seulement, la France n'a fait que retrouver la production qui était celle d'avant la crise, mais elle traîne toujours, avec ses 3,5 millions d'inscrits au chômage, un énorme volant de main d'œuvre inutilisée.