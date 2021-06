Ce n'est pas demain que les Américains vivront heureux

Revue de presse du magazine américain The Atlantic.

Le classement des pays les plus heureux, publié chaque année par les Nations Unies, est décourageant pour les Américains qui ne sont jamais entrés dans le top 10 mondial. Nous nous situons simplement dans la moyenne supérieure de ce classement, ce qui est respectable, mais décevant pour un pays qui a notre niveau de richesse et d'estime de soi. Quelque part, d'autres personnes font donc des choses qui les rendent beaucoup plus heureux que nous.

Cette idée troublante alimente une littérature visant à aider les Américains à imiter les pratiques et philosophies observées dans les endroits plus heureux. Vouloir copier les personnes les plus heureuses du monde est certes une démarche compréhensible, mais elle détourne l'attention du message clé de ces classements, à savoir que les sociétés équitables et équilibrées (puisque ce sont les pays scandinaves qui trustent les premières places) rendent leurs habitants plus heureux.

Au cours des cinq dernières années, certains gouvernements ont ainsi lancé des initiatives dédiées au bien-être de leurs citoyens : le Royaume-Uni a nommé un ministre de la solitude, les Émirats arabes unis un ministre du bonheur et la Nouvelle-Zélande a revu son budget en fonction de l'impact des dépenses publiques sur le bien-être de la population.

Il ressort de ces classements que les gens sont plus satisfaits de leur vie lorsqu'ils bénéficient d'un niveau de vie confortable, d'un réseau social qui les soutient, d'une bonne santé, de la possibilité de choisir le cours de leur vie et d'un gouvernement en qui ils ont confiance. Et les pays qui dominent ces classements tendent également à disposer de soins de santé universels, de congés payés abondants et de services de garde d'enfants abordables.

Aux États-Unis, «nous vivons dans un climat de confiance sociale incroyablement fragile, de mauvaises ondes, de toxicomanie et de tant d’autres choses… Et les gens disent: “Ne m’imposez pas”, “N’imposez pas les riches”», observe à cet égard Jeffrey Sachs, économiste à l’université de Columbia, pour qui le Danemark et les autres pays heureux incarnent en réalité «un autre type de prospérité, une prospérité plus égale et partagée ». Et donc, rien de ce que nous pourrions copier de leurs coutumes ne compensera le fait que nous vivons dans une société inégalitaire dotée d’un faible filet de sécurité sociale.