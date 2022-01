Cette année, les plus malins des banquiers centraux mériteront une hausse de salaire

Revue de presse du quotidien financier britannique The Financial Times.

La fin de l’argent facile semble proche de nous. La Réserve fédérale américaine a laissé entrevoir non seulement une réduction plus rapide de son programme de rachat d’actifs, mais également la perspective de trois hausses de taux d’ici à l’année prochaine. Les banques centrales semblent gagner à l’idée que l’inflation transitoire devient plus permanente, à mesure que la hausse des prix glisse des marchandises et biens durables vers les salaires et les services.

Mais les transformations profondes de l’économie mondialisée ne sont-elles pas de nature à bouleverser également la dynamique bien établie de l’inflation, au point de la rendre de moins en moins intelligible?

Ainsi, l’environnement inflationniste créé par la pandémie n’est pas comparable à la période de flambée générale des prix observée dans les années 1970.

Quand les deux géants économiques de la planète tirent sur la corde des prix chacun de leur côté, difficile de prédire l’étendue de l’impact global sur les pressions inflationnistes.

Le covid crée des récessions et des booms asynchrones dans le monde: les États-Unis connaissent une certaine surchauffe quand la Chine pousse sur le frein en vue de réduire ses bulles immobilières et d’endettement. Quand les deux géants économiques de la planète tirent sur la corde des prix chacun de leur côté, difficile de prédire l’étendue de l’impact global sur les pressions inflationnistes.

Et nous ne citons là qu’un des nombreux facteurs de l’offre et de la demande qui se poussent les uns les autres dans des directions inattendues.

Si le monde s’est bien adapté à la hausse soudaine de la demande des biens numériques, induite par la crise du covid, il a négligé d’investir dans des pans entiers des secteurs des services, ce qui crée à présent des pressions salariales considérables.

Dans le même temps, l’industrie manufacturière semble se diriger tout droit vers un état de surproduction, ce qui aura un effet déflationniste sur les prix, à mesure que disparaîtront les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la propension des distributeurs à se constituer d’importants stocks de précaution, comme l’a noté la BRI.

Alors, déflation du côté des biens et inflation des prix dans les services, tout cela crée, toujours selon la BRI, un environnement où les efforts visant à régler les problèmes inflationnistes immédiats ne font que perturber plus encore la formation des prix à plus long terme.

Et nous n’avons pas encore parlé des progrès technologiques qui sont en principe de puissants facteurs déflationnistes, mais qui peuvent se révéler inflationnistes aussi (pensez à la hausse des prix immobiliers à la campagne, dopés par le travail à domicile facilité par les télécoms de nouvelle génération).

Bien malins donc seront les banquiers centraux qui pourront anticiper correctement l’évolution de l’inflation. Cette année, les plus fins décideurs de la politique monétaire mériteront assurément une augmentation salariale.